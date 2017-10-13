الإسكان: أسعار مميزة على وحدات العاصمة الإدارية الجديدة لموظفي الحكومة

Advertisements

تصدرت الصحف المصرية اليوم الجمعة، تفاصيل زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي قد أجراها منذ يومين إلى مدينة العاصمة الإدارية الجديدة،حيث أشارت الصحف المحلية في مستهل أخبارها تصريحات السيد المهندس مصطفي مدبولي والذي يعمل فى منصب وزير الإسكان المصري والتي أكد من خلالها أن الرئيس المصري من المقرر أن يقوم بافتتاح مزيد من المشروعات الهامة نهاية الشهر الجاري، وتحديدًا مشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

ورد فى تصريحات وزير الإسكان الصحفية التي قد أجراها من خلال مؤتمر صحفي تم إقامته عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي تم يوم أمس وترأسه السيد رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أنه قد استعراض تفاصيل مشروعات العاصمة وما تم تنفيذه حتى الآن منها بعد سلسلة الافتتاحات التي قد أجراه السيد الرئيس.

Advertisements

أضاف السيد الوزير إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد هي عاصمة لكل المصريين وأنه يتم إنشاؤها من أجل كافة الفئات المصرية ولجميع الطوائف، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا العمل على مزيد من المشروعات ومنها إنشاء حي كامل للموظفين ومن المقرر أن يطلق عليه أسم “الحي الحكومي”، حيث ورد أنه سوف يتم الانتهاء منه بالتزامن مع إنجاز مباني الوزارات الأخرى المقررة بالعاصمة.

ورد أنه سوف تقدم وحدات العاصمة الإدارية بأسعار خاصة ومميزة للموظفين وسوف يتم الكشف عن باقي التفاصيل بعد الانتهاء من دراسة وافية من المقرر أن تجرى لتحديد الأسعار وطرق السداد على أن تكون طويلة المدى بالإضافة إلى التيسيرات التي يتم تقديمها لهم في السداد.

أعلنت الحكومة في سياق سابق أنه لن يتم نقل كافة موظفي الدولة بعد الانتهاء من إنشائها إلى العاصمة الإدارية كما الجديدة كما تردد في مخيلة الكثيرين، لكم من المقرر أن يتم نقل عدد فقط من الإدارات على أن يكون أغلبها من الشباب وسوف يترك أمر تحديدهم إلى الوزارات وسوف يتم الاعتماد عليهم وخاصة بأنهم سوف يكونوا متسلحين بالتكنولوجيا أثناء تواجدهم في إدارة الوزارات بالعاصمة الإدارية لأن الهدف من وراء هذه المدينة هو الإعتماد على الحكومة الالكترونية كما هو مخطط.

إقرأ ايضًا.. وزارة الإسكان تعلن عن الفئات المستحقة لوحدات العاصمة الإدارية الجديدة