حماية المستهلك تكشف بعض الأسماء المشهورة والتي تشارك في إعلانات النصب على المواطنين

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قام برنامج رأي عام مساء أمس والذي يتم إذاعته من قبل القناة التلفزيونية ten باستضافة “عاطف يعقوب” رئيس جهاز حماية المستهلك، وتم خلال البرنامج مناقشة كافة التفاصيل التي تتعلق ببرنامج حماية المستهلك، وما تم إجراؤه خلال الفترة الأخيرة عليه من تعديلات.

هذا بجانب مناقشة جميع الخدمات و المهام التي يقوم برنامج حماية المستهلك بتقديمها للمواطنين، والإجراءات التي يقوم بها البرنامج في سبيل جماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق.

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وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك خلال التصريحات التي قام بها أن حماية المواطنين من التضليل عن طريق الإعلانات الزائفة التي تتم هو الهدف الأساسي للجهاز، هذا بجانب الإجراءات التي يقوم بها الجهاز و التي يتم من خلالها منع استغلال التجار للمواطنين.

وأضاف أن تلك هي الإجراءات التي يقوم من خلالها الجهاز بحماية المواطنين، ومنها منع أي من الإعلانات التي تهدف إلى الترويج للسلع الغير معروفة المصدر.

وأكمل يعقوب خلال التصريحات التي قام بها، أنه يوجد العديد من الإعلانات التي يتم إذاعتها من خلال القنوات التلفزيونية والتي لا أساس لها من الصحة، بحيث تقوم تلك الإعلانات بالترويج عن سلع وهمية تقوم من خلالها بالنصب على المواطنين، وبالرغم من معرفة الكثير لهذا الأمر، إلا أنه لا يزال هناك الكثيرين ممن يقعوا ضحية لتلك الألاعيب.

وأكمل رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المواطنين لم تكن الشعبة الوحيدة ممن وقعوا ضحية الإعلانات المضللة، بل هناك أيضا فنانين يقومون بالترويج لإعلانات لا أساس لها من الصحة وذلك بعد الوقوع في فخ الإعلان، ومن بين الفنانين الفنانة هالة فاخر والتي وقعت ضحية لإعلان زانوسي، غير تابع للشركة الأصلية، هذا بجانب إعلان مرضى السكر التي يقوم به إيهاب توفيق وكذلك العديد من الإعلانات الأخرى المضللة.

جاء هذا خلال التصريحات التي قام بها رئيس جهاز حماية المستهلك، والتي قام من خلالها بتوضيح كافة الإجراءات التي يقوم بها الجهاز، و التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلك، من أعمال النصب التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.

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