الخارجية المصرية: طلب التحقيق في خروقات انتخابات اليونسكو لا يُقصد به الطعن فيها

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية “أحمد أبو زيد” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، والتي تتعلق بالزيارة التي قامت بها مدير عام اليونسكو لسَامح شكري وزير الخارجية، حيث قامت مدير عام اليونسكو “إيرينا بوكوفا” خلال تلك الزيارة بتوجيه الشكر إلى وزير الخارجية المصري.

وجاء هذا ردا على الدور العظيم الذي قامت به مصر خلال الفترة الماضية خلال فترة رئاستها.

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كما أكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية خلال التصريحات التي قام بها، والتي كانت خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها من خلال القناة التلفزيونية “إكسترا نيوز” أنه قد تم تقديم مذكرة قانونية من قبل البعثة، وجاء هذا الإجراء في ظل رغبة البعثة للتحقق مما أحاط بالعملية الانتخابية من خروقات قانونية.

وأكد أيضا خلال التصريحات على أن الإجراء الذي قامت به البعثة جاء بهدف إخطار المنظمة بضرورة القيام بالتحقق من الأنظمة التابعة لها، وبالتالي فإن هذا الإجراء لا يعني مطلقا الطعن في الانتخابات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال التصريحات التي قام بها إلى الإجراءات التي من المتوقع أن تقوم بها منظمة اليونسكو خلال الفترة القادمة، كما أنه من المنتظر أن تقوم المنظمة بإخطار الوزارة بكافة المعلومات التي ستصل إليها من خلال تلك الإجراءات.

كما وأكد خلال التصريحات التي قام بها على ضرورة تحقيق التعزيزات اللازمة فيما يتعلق بالإجراءات التي ستقوم بها المنظمة، هذا بجانب ضرورة التأكد من أن الإجراءات التي ستقوم بها المنظمة و التي تتعلق بالأمن و الرقابة تسير بصورة سليمة.

جاء هذا ضمن مجموعة من التصريحات التي قام بها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية خلال الساعات القليلة الماضية على إحدى القنوات الفضائية، وكانت تلك التفاصيل التي تم الإعلان عنها تتعلق بالانتخابات التي تم إجراؤها مؤخرا في منظمة اليونسكو، وكذلك التفاصيل التي تتعلق باللقاء الأخير الذي تم بين السيد وزير الخارجية وبين رئيس المنظمة.

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