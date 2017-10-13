هجوم إرهابي جديد بالعريش يسفر عن استشهاد 6 من قوات الجيش

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قامت القوات المسلحة بالكشف عن تفاصيل الحادث الإرهابي الجديد الذى وقع اليوم الجمعة في مدينة العريش، حيث قام المتحدث الرسمي للقوات المسلحة بالإعلان عن بيان جديد بشأن حادث العريش الإرهابي الذي وقع خلال اليوم ونتج عنه استشهاد عدد 6 من أبنائها بأيدي العناصر الإرهابية الغاشمة.

ورد فى تصريحات المتحدث العسكري للقوات المسلحة، التي كشف عنها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه بالنسبة إلى الحادث الأليم الذي وقع خلال اليوم، قد هجمت مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة على إحدى الارتكازات الأمنية التابعة إلى مدينة العريش فى حادث مأساوي جديد.

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أكد المتحدث العسكري أن العناصر الإجرامية قد استخدمت فى عمليتها القنابل اليدوية بالإضافة إلى الأسلحة النارية، وعلى الفور قام أبناء القوات المسلحة والاشتباك معها فور اقترابها من الارتكاز الأمني.

جاء فى تصريحات المتحدث العسكري، أن العناصر الإرهابية قد قررت اللوز بالفرار بعد إشتباك أفراد الأمن معها نتيجة تأثير نيران القوات المسلحة ضدها، حيث لاذت بالفرار حاملة عدد من القتلى والمصابين منهم الذين قد خلفتهم المعركة.

أكد ايضًا المتحدث العسكري، على أنه قد نتج عن هذا الهجوم الإرهابي استشهاد عدد 6 أفراد من أبناء القوات المسلحة نتيجة تبادل إطلاق النيران، كما أكدت على أنه قد تم البدء في تمشيط منطقة الحادث من أجل ملاحقة باقي العناصر الإرهابية بعد أن لاذوا بالفرار.

وتستمر القوات المسلحة في تنفيذ خطتها بالاشتراك مع عناصر من الداخلية بالإضافة إلى الشرطة والعديد من الهيئات الحكومية والشرطية من أجل القضاء على العناصر الإرهابية في مصر وفي جميع المحافظات المصرية وكافة مناطقها والمخربين وجميع من يرغبون في تدمير البلاد أو القضاء عليها من أجل أغراض فردية خاصة بهم أو الجماعات التي ينتمون إليها.

ويعمل رجال القوات المسلحة بكل عزيمة في تحرير البلاد من أيدي المعتدين من مختلف الطبقات والبلاد وتطهيرها بشكل كامل وبث روح الأمن والسلام بداخلها من أجل أن يعيش المصريين وكل من يسكن على أرض مصر في سلام ووفاق بدون أي خوف من بطش الإرهابيين والمعتدين.

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