حادث إنقلاب سيارة في الطريق الدولي قرب رشيد يتسبب في إصابة 9 أشخاص

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شهدت الطريق الدولي الساحلي الذي يقع بالقرب من منطقة رشيد في محافظة البحيرة خلال الساعات القليلة الماضية حادث أليم لانقلاب سيارة نقل، وقد نتج هذا الحادث عن إصابة تسعة من المواطنين.

هذا وقد قام مدير المباحث الجنائية اللواء “محمد هِندي” خلال الساعات التي تلت الحادث مباشرة بإرسال إخطار إلى مدير أمن البحيرة اللواء “علاء الدين عبد الفتاح”، وقد شمل الإخطار كافة التفاصيل التي تتعلق بالحادث.

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وشملت التفاصيل الآتي: وقع حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من رشيد التابعة لمحافظة البحيرة، وكان هذا الحادث لسيّارة نقل، والتي انقلبت في المنطقة المذكورة، وكانت السيارة محملة بالفاكهة والخضروات، وأدى هذا الحادث إلى إصابة مجموعة من العمال والتي وصلت أعدادهم إلى تسعة عمال.

وقد انتقلت سيارة الإسعاف المجهزة إلى المكان فور وقوع الحادث، وتمكنت من نقل العمال التسعة المصابين إلى مستشفى رشيد العام على الفور وذلك لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة لحماية حياتهم.

وخلال التصريحات التي قام بها مدير مديرية الصحة التابع لمحافظة البحيرة ، الدكتور “يسري بيومي” فقد أوضح أن مستشفى رشيد العام قد قامت خلال الفترة الماضية من تقديم كامل الرعاية الطبية و المتكاملة لمصابي الحادث الذين تم نقلهم خلال الساعات الأخيرة بواسطة سيارة الإسعاف.

في حين أن هناك مصاب وحيد قد اتسمت حالته بالحرجة، لذا فقد اتخذت مستشفى رشيد العام الإجراءات الضرورية في حالته و التي قامت من خلالها بنقله إلى العناية المركزة، في حين أن باقي مصابي الحادث الثمانية قد خضعوا لعملية العلاج و تلقي الإسعافات الضرورية والمناسبة لحالتهم في قسم الطوارئ التابع لمستشفى رشيد العام.

كان هذا ضمن التصريحات التي وصلت إلينا اليوم والتي تتعلق بتفاصيل الحادث الذي وقع قرب رشيد اليوم، وذلك بسبب إنقلاب سيارة نقل كانت محملة بالفاكهة والخضروات، وقد أدى الحادث إلى إصابة تسعة من العمال الذين كانوا على السيارة من بينهم عامل حالته حرجة وتم نقله إلى العناية المركزة.

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