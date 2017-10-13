مصر تؤيد قرار منح جائزة نوبل هذا العام للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية

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أعلنت مصر ضمن مجموعة من التقارير التي تم نشرها تأييدها الكامل للقرار الصادر عن الأكاديمية السويدية للعلوم، وقد جاء هذا القرار بخصوص منح جائزة نوبل للسلام الخاصة بالعام الحالي للحَملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية.

الجدير بالذكر أن القرار الذي اتخذته مصر بخصوص هذا الشأن يعد تأكيد على أهمية المكانة التي يحتلها مثل هذا القرار، والتي تشمل ضرورة تطهير العالم من الأسلحة النووية، ويأتي هذا في ظل الخطر الذي يشكله وجود مثل تلك الأسلحة واستخدامها في العالم أجمع.

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هذا حيث أكدت مصر تأييدها الكامل خلال البيان الذي قامت وزارة الخارجية بالإعلان عنه منذ الساعات القليلة الماضية للقرار الصادر من الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، كما وأشادت على الجهود التي تقوم بها الحملة الدولية بصورة مستمرة والتي تتعلق بهذا الشأن.

حيث تقوم الحملة الدولية من خلال تلك الجهود بمحاولة القضاء على تواجد الأسلحة النووية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وكان على رأس الإجراءات التي قامت بها الحملة الدولية الدور الفريد الذي قامت من خلاله بالتواصل مع معاهد حظر الأسلحة النووية.

الجدير بالذكر أن الموافقة التي جاءت من قبل مصر كانت بهدف التأكيد على خلو العالم من الأسلحة النووية، والتي من المقرر أن يحدث بعد حصول الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية على جائزة نوبل والتي تعد بمثابة تقدير رفيع، وأيضا تأييد من قبل العالم من شأنه من يعزز من الجهود التي تقوم بها الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية.

الأمر الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في القضاء على تواجد الأسلحة النووية في العالم خلال الفترة القادمة، وبالتالي التخلص من النتائج السلبية التي قد تترتب على تواجد مثل تلك الأسلحة، والتي تهدد أرواح الملايين في العالم، هذا بجانب الكوارث التي قد تتسبب فيها مثل تلك الأسلحة إذا ما فقد صاحبها السيطرة عليها، والتي يخشاها الكثير حول العالم .

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