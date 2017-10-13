الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار غدًا السبت على بعض المناطق

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جاء فى البيان الصادر من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يتوقع أن يسود خلال يوم غدًا السبت طقس معتدل وذلك على أغلب المناطق الشمالية، كما يتوقع خبراء الأرصاد أنه سوف يمتد هذا الاعتدال حتى يصل إلى شمال الصعيد، كما يتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة غدًا على كلاً من مناطق جنوب الصعيد وذلك فى ساعات النهار، ثم مع دخول ساعات الليل سوف تنكسر الموجة ويصبح الطقس لطيف، كما يتوقع أن تزداد درجات الحرارة فى الانخفاض ليميل الطقس للبرودة في آخره.

وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في آخر تصريحاتها عن حالة الطقس المتوقعة أن يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وذلك على عدد من المناطق المتفرقة من شمال البلاد، كما ورد أن من المتوقع أن تتكاثر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية.

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كما ورد فى أخبار الطقس المتوقعة يوم غد السبت أنه من المتوقع أن يصاحب هذا الطقس المنخفض والذي قد بدأ فى الانخفاض اليوم أن تسقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق مثل السلوم ومطروح، أما عن حركة الرياح المتوقعة فقد جاء أن أغلبها سوف تكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على مناطق جنوب سيناء بالإضافة إلى البحر الأحمر ومعها خليج السويس مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

أما بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، فقد أكد الخبراء فى تصريحاته على أنه يتوقع أن تكون معتدلة خلال ساعات الغد كما يتوقع أن تشهد حركة الموج ارتفاع جديد يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة ومن المتوقع أن ترتفع حركة الموج يوم غد عليه وتتراوح من مترين إلى مترين ونصف.

أما فيما يخص حركة الرياح المتوقعة فقد جاء أنها سوف تكون سطحية على كلا البحرين على أن تكون شمالية غربية.

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