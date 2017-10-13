وزارة التضامن الإجتماعي تكشف عن توفير فرص عمل جديدة للشباب

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قامت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بالكشف عن أحدث الوظائف الخالية بالبلاد، حيث أعلنت الوزير عن افتتاح الملتقى التوظيفي الثاني للشباب يوم غدا السبت، والذي من المقرر أن ينظمه موقع “شغلني” الإلكتروني، حيث يقدم هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

ورد أن هذا الملتقي التوظيفي من المقرر أن يتم إقامته فى المبنى اليوناني الموجود فى الجامعة الأمريكية فى وسط البلد، وأن الهدف من وراء هذا الملتقى الذي يشارك به عدد كبير من شركات القطاع الخاص أن يتم توفير فرص عمل جديدة للشباب وتوصيلهم الشركات التي تبحث عن موظفين لديها من أجل استكمال هيكلها الوظيفي.

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من المتوقع أن يتم توفير حوالي 7 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب خلال هذا الملتقي التوظيفي، وعن أهم الشركات المشاركة فى هذا الملتقى جاء مجموعة عامر، وشركة أوبر، بالإضافة إلى ومجموعة العبد للأغذية، وشركة سوق دوت كوم، مجموعة كازيون ومجموعة شركات راية والمزيد من الشركات المصرية الرائدة فى عدد من المجالات.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى جاء نتيجة التعاون الذي ضم كلاً من وزارة التضامن مع موقع شغلني من أجل أن يتم توفير فرص عمل حقيقية للأفراد بجميع التخصصات والأفراد القادرين على العمل ينتمون إلى برنامج تكافل وكرامة ومن لا تنطبق عليها معايير المقررة مؤخرًا الخاصة باستحقاق الدعم النقدي وتحديدًا الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة.

ولم يكن هذا الملتقي التوظيفي هو الأول من نوعه في البلاد حيث أعدت وزارة التضامن الإجتماعي مجموعة من المبادرات الأخرى بالإضافة إلى عدد من التوقيعات علي مزيد من البروتوكولات، وكان هذا اللقاء الخاص والذي قد تم ترتيبه مع موقع “شغلني” هو البداية فى في برنامج “فرصة” لمساعدة الشباب والمواطنين، كما ورد أنه من المقرر أن يتم التواصل مع الأفراد المقبولين في أحد الوظائف التي من المقرر أن يتم طرحها يوم غدًا السبت.

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