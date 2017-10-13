الجيش يعلن عن إحباط ثاني هجوم إرهابي اليوم في مدينة العريش

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أعلنت قوات الجيش المصري منذ قليل عن تمكنها من إحباط محاولة جديدة من قبل العناصر الإرهابية والتي كانت ترغب من خلالها أن يتم توجيه ضربة جديدة إلى صفوف الجيش في مدينة العريش باعتبارها أحد أقوى الركائز الأمنية المعرضة تهديدات وهجمات هذه العناصر في الفترة الحالية بالإضافة إلى باقي مناطق محافظة سيناء.

جاء في تصريحات الجيش أنه تم إحباط هجوم جديد عمل على تنفيذه انتحاريين كان يرتديان وقت الحادث حزامين ناسفين أثناء اقترابها اليوم الجمعة من الركيزة الأمنية، حيث سعت العناصر الإرهابية عن طريق إرسال هذيان الإرهابيين أن يقوموا بمحاولة اقتحام كمين أمني كان موجود في العريش فى طريقهما، حيث ورد أنهم قد استهدفوا الكتيبة التي تحمل رقم 101 والتي توجد هناك.

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جاء خلال التصريحات التي أدلى بها مصدر أمني أنه بالنسبة إلى هذه الواقعة قد تمت فور اقتراب العناصر الإرهابية من الكمين، حيث أكدت المصادر على أنه قد وقع اشتباكات قوية بين قوة الكمين والعناصر الانتحارية أدت إلى انفجار حزامين ناسفين كان يرتديها القتيلين قتلا من قبل حيث كان يخفيهما ولكن قد انفجر الحزامين بهما قبل وصولها إلى مقر الكتيبة الفعلي.

أكدت المصادر الأمنية على أن هذه الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات جديدة في صفوف قوة الكمين 101 والتي كانت مستهدفة من قبل العناصر الإرهابية.

من جهة أخرى، ورد أن تحليل الحمض النووي الذي قد تم تجميعه من مقر الواقعة والخاص أشلاء منفذي هذا الهجوم الإنتحاري من أجل أن يتم التعرف على هويتهم بالإضافة إلى الوقوف على تفاصيل ملابسات هذا الحادث.

وقد تقرر أن يتم رفع حالة الطوارئ الأمنية في مدينة سيناء بعد هذا الحادث، حيث جاء فى طيات هذا القرار أن يتم رفع حالة الطوارئ فيها إلى القصوى وسوف يتم تطبيق هذا القرار على مستوى جميع الارتكازات الأمنية ومقراتها بالمدينة فى إطار استعداداتها لأي هجوم أخر من قبل هذه العناصر.

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