أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 21/11/2017.. إنخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار على بعض المحافظات

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مع دخول فصل الشتاء بدأت الأمطار تتساقط على أغلب المناطق والمحافظات بشكل متفرق، حيث أعلن خبراء الأرصاد أن موجة باردة سوف تضرب مصر في الفترة الحالية وسوف تؤثر على كافة المحافظات وتؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة مع سقوط أمطار خفيفة، أما فيما يخص أخبار الطقس اليوم قد أكد بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تشهد عدد من المناطق المتفرقة أمطار خفيفة وخاصة على مطروح والإسكندرية بالإضافة إلى أغلب المناطق في الساحل الشمالي.

ورد في بيان هيئة الارصاد الجوية أنه سوف تشهد عدد من البلاد أمطار متنوعة ما بين خفيفة إلى متوسطة كما بدأت محافظة الإسكندرية في رفع درجة الإستعداد لسقوط الأمطار الغزيرة التي تغرق شوارعها في تلك لفترة من العام، كما أكد الخبراء أنه سوف تتساقط الأمطار الخفيفة خلال ساعات اليوم على مناطق متفرقة وخاصة على المناطق الساحلية من البلاد ومحافظة مطروح ايضًا، وسوف تستمر هذه الأمطار في التدفق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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حذرت الأرصاد الجوية خلال بيانها المواطنين في معظم محافظات جمهورية مصر العربية من وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وخاصة مع بدء فصل الشتاء رسميا والذي يصاحبها سقوط الأمطار.

من جهة أخرى، ورد في تصريحات خبراء الأرصاد أنه قد شهدت مدينة مرسى مطروح والتي تعد عاصمة المحافظة الرسمية بالإضافة إلى العديد من المناطق التي تقع شرقها بالإضافة إلى أغلب المدن في الساحل الشمالي بدء من صباح اليوم الباكر سقوط الأمطار حيث بدأت بشكل متقطع، كما أكد البيان إلى أنها لم تؤثر على حركة تنقلات السير بين صفوف المواطنين والسيارات في الشوارع التابعة لها، كما ورد أنه حتى الآن لم تشهد حركة السفر تتأثر ملحوظ على الطرق السريعة ولكنها حذرت من الشبورة الصباحية.

من جهة أخرى، أكد الخبراء على أنه آخر لم تتلق غرف العمليات حتى هذه اللحظة أي بلاغات رسمية مفادها تأثير العمليات الحيوية بهذه الأمطار أو أنه قد ترتب عليها حدوث أعطال أو أضرار.