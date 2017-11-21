ننشر لكم حقيقة البلاغ الذي ورد لشرطة النجدة بوجود عبوات متفجرة في شارع محيي الدين أبو العز بالدقي

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قام أحد المصادر الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة خلال مجموعة من التصريحات بالكشف عن تفاصيل المُلابسات ما وقع خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك فيما يتعلق بعثور القوات الأمنية على أحد الأجسام الغريبة التي اعتقدت بأنّها قنبلة، وكانت موجودة في منطقة الدقي في شارع محيي الدين أبو العز.

حيث أكد المصدر أن تفاصيل الواقعة تَبدأ عندما ورد بلاغ من أحد المواطنين إلى قسم شرطة النجدة في منطقة الدقي تشير إلى وجود عبوات متفجرة في شارع محيي الدين أبو العز في منطقة الدقي.

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وعلى الفور قام مدير حِماية المدنية التابع للجِيزة، اللواء “هاني السعيد” بإرسال خبراء المفرقعات إلى مكان البلاغ، هذا وقد تم إرسالهم بقيادة مدير إدارة المفرقعات العميد “إبراهيم حسين”، ذلك برفقة مجموعة من أجهزة الكشف المخصصة للاستخدام في تلك الحالة والحالات المشابهة لها.

وقامت القوات الأمنية وقوات الكشف عن المفرقعات على الفور بالاتجاه إلى المكان مجرية مسح شامل للشارع بشكل كامل، حيث بدأت من منطقة تقاطع الشارع مع التحرير وانتهت بتقاطع الشارع على الجانب الآخر مع جامعة الدول العربية، وأشار المصدر في نهاية التصريحات التي قام بها أن القوات الأمنية وقوات الكشف عن المفرقعات لم تستطع خلال هذا المسح العثور على أي عبوات متفجرة، هذا بجانب انتظام الحركة المرورية التي يشهدها الشارع.

جاء هذا بعد انتشار مجموعة من الأخبار التي تشير إلى وجود عبوات متفجرة في أحد شوارع منطقة الدقي، حيث ورد بلاغ هاتفي إلى قسم الشرطة في تلك المنطقة بوجود عبوات متفجرة في أحد شوارع منطقة الدقي، وقامت القوات الأمنية وخبراء الكشف عن المفرقعات بالانتقال مباشرة إلى الشارع للكشف عن وجود متفجرات ولكنها لم تستطع العثور على أي شئ.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من كثرة البلاغات الزائفة التي تصل إلى قسم الشرطة بخصوص وجود متفجرات في المناطق المدنية، إلا أن الجهاز يتعامل مع كل بلاغ يرد إليه بحذر شديد واهتمام، حتى يتأكد في النهاية من مدى صحة الخبر الذي ورد إليه، ويطمئن على سلامة المواطنين وأمنهم.

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