بالفيديو.. وزير الخارجية السوداني يهاجم مصر قائلاً “كانت تأخذ حصتنا من المياه”

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خلال العديد من التصريحات في العديد من الصحف والبرامج التليفزيونية قام وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بمهاجمة مصر، بأنها تقوم بأخذ حصتها من المياه التي توجد في سد النهضة وأنها بذلك تعارض المصلحة العامة للسودان، وأكد قائلاً أن جمهورية مصر العربية وجدت على مدار العديد من السنوات السابقة وهي تأخذ النصيب الخاص لدولة السودان الشقيقة من نهر النيل، ويعتبر هذا من الأشياء التي أزعجت الكثير من المصريين بعد صدور هذه التصريحات والتعليقات المختلفة، وتقدم العديد من الشخصيات الهامة بالتعليق على العديد من التصريحات الهامة والمنتشرة في العديد من الأنحاء المختلفة.

ويذكر أن غندور أكد خلال المقابلة الهامة والحصرية التي توجد عبر برنامج قصارى القول، وهذا بالتأكيد على أن حصة السودان التي توجد ويتم البحث فيها من خلال الاتفاقية في عام 1959، وتم التأكيد على أن هذا الوقت وجد على مصر وأنها لابد وأن تدفع كل ما عليها من استحقاقات، وهذا من خلال تحصيل السودان على الحصة الكاملة وهذا يكون دون نقص مع جمهورية مصر العربية، ويتم البحث وراء تقديم الكثير من الأشياء المتواجدة من خلال سد النهضة، ولابد من وجود الكثير من الاقتراحات المنتشرة لسد الاحتياجات الخاصة بالمياه.

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وأيضاً أن وزير الخارجية السوداني تحدث قائلاً أنه لم يتم التوقف عن تقديم العديد من الاقتراحات الدائمة لجميع الأشخاص داخل مصر، ويتم تقديم العديد من المشروعات التي تشترك في الزراعة وأن هذا على الأساس الخاص بالمنفعة المتبادلة بين الدول ويتم المواجه بشكل دائم ورفض الكثير من الأشياء المختلفة، وتم التأكيد على أن السودان لم تتنازل أبداً عن منطقة حلايب وأنه يتم الاقتراح على المصريين إعادة القرار السيادي إلى السودان، وأن هذا يسير وراء القرار الخاص بإعادة تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية ويتم تقديم التعاون الدولي واستعادة مصر طابا.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن غندور يأسف لرفض المصريون المقترحين وأكد أن السودان ومصر حبايب وأقام حتى يتم الوصول إلى حلايب، وتم وصف ما نشر عن السودان خلال العديد من الصحف السودانية بأنه غريب، وأشار إلى أنه أيضاً لو الخرطوم أخذت ما تكتبه مصر بشكل جد سوف يتم الدخول في العديد من الصراعات ونحن في غنى عن ذلك، وأيضاً تم التأكيد على عدم التعامل مع هذه الصحف بمحمل الجد ويتم الأعتماد على جميع المواقف الرسمية والتي يتم الإعلان عنها.

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