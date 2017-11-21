هيئة الأرصاد الجوية تؤكد سقوط أمطار في العديد من المحافظات لمده أسبوع

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سوء الأحوال الجوية من الأشياء التي تعرقل حركة سير المواطنين والسيارات والعديد من الأشياء المختلفة في الشوارع والمحافظات المصرية، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط الأمطار على جميع المناطق والمحافظات والمدن المصرية، وسقوط الأمطار الغزيرة عبر العديد من المناطق التي تقع بساحل البحر المتوسط وهذا يتسبب في عرقلة السير، وأيضاً أن هذا تستمر موجة من الطقس البارد وحتي نهاية الأسبوع القادم ويتم الإعلان عن ذلك من خلال هيئة الأرصاد الجوية المصرية حتى يقوم جميع الأشخاص بتوخي الحذر وهذا بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها جميع المحافظات والمدن المصرية.

الجدير بالذكر أيضاً أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع سقوط الأمطار الغزيرة على الوجه البحري والقاهرة وهذا خلال منتصف النهار وحتي يوم الأربعاء غداً، وأيضاً أن جميع خبراء الأرصاد أكدوا أن الأمطار سوف تسقط بشكل غزير على مدينة شرم الشيخ وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء وسلاسل الجبال في البحر الأحمر، وأن هذا يؤدي أيضاً إلى إيقاف حركة الصيد والملاحة بسبب أرتفاع الأمواج وهذا من الأشياء التي تساهم في إيقاف الحياة الطبيعية لجميع الأشخاص، وتوجد العديد من الأشياء المختلفة والتي تنتشر بسبب سوء الاحوال الجوية.

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يذكر أن مدينة الغردقة وجنوب الصعيد ورأس غارب يتوقع جميع خبراء الأرصاد أن تنتشر فيها الأمطار الخفيفة وهذا منذ اليوم وحتي يوم الخميس القادم، وأيضاً أن جميع الأمطار تقل في هذه المناطق وأن مدن القناة سوف تسقط عليها الأمطار الغزيرة وخاصة داخل محافظة بورسعيد، وأيضاً محافظات شمال الصعيد ومنها الفيوم والمنيا وبني سويف فلا تسقط الأمطار عليها أبداً، وقام الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن موجة الأمطار تستمر حتى نهاية الأسبوع على مناطق الساحل الشمالي.

وأنه مع دخولنا فصل الشتاء ونهاية الخريف يبدأ الطقس في الصقيع وهذا يتم اقترابه من المعدل الطبيعي أثناء فصل الشتاء، وأيضاً تم تقديم العديد من الإرشادات المختلفة التي تؤكد على توخي الحذر لجميع الأشخاص الذين يقومون بالسفر في الأوقات المبكرة من الصباح وهذا بسبب وجود الشبورة المائية، وهي من الأشياء التي تحجب الرؤية على جميع المسافرين وأيضاً إتباع حالة البحر بسبب ارتفاع الأمواج.