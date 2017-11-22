هل سيتم خصخصة المستشفيات الحكومية فى مصر بعد تطبيق النظام الجديد؟

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يؤكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور “علي حجازي”، أنه لم يتم خصخصة المستشفيات الحكومية بعد أن يطبق قانون التأمين الصحي الجديد، وأشار السيد حجازي في أحدث تصريحاته إلى أن الذين سوف يستفيدون من نظام التأمين الصحي القديم هم نسبة قد وصلت إلى حوالي 58% من المصريين، وأنه بالنسبة إلى هذا النظام هو سوف يكون قائم بذاته ولا تدفع الدولة فيه أي نفقات.

وأكمل حديثه قائلا:”التمويل والاستدامة والمواطنين لن يرحمونا لو وقفنا النظام الجديد بعد ما يطبق، وأنه سيكون كارت التأمين الصحي لكل مواطن، حتي يتم دخوله في الخدمة دون شقاء، وبهذا لن يعرف أي أحد أنك فقير لأن الدولة هي التي سوف تتكفل بمصاريف العلاج”

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كما أكد حجازي أن جميع المسؤولين تسعي إلي تحقيق مصلحة واحدة، وأن التطبيق الجديد سوف يوضح كل شئ، وخاصة أنه يشمل التأمين الصحي لكافة الأمراض، وأنه كان يتمنى علي أن يتم تطبيقه في جميع أنحاء الجمهورية في وقت واحد، لكن لقلة الإمكانيات ويؤكد أن القطاع الخاص شريك ولا توجد خصخصة علي المستشفيات الحكومية.

كما صرح أن الهيئة تعاقدت مع 600 صيدلية علي مستوى الجمهورية، وأيضا تم الاتفاق مع دكاترة علاج طبيعى و مراكز أشعة، ورد حجازي علي الانتقاد الذي وجه إلي الهيئة بخصوص أجور الأطباء وقال: أن أجور الأطباء سوف تزيد كل سنة.

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وأما عن مواعيد تطبيق القانون الجديد في محافظات الجمهورية سيكون علي ستة مراحل كالآتي:

المرحلة الأولى في بور سعيد، والإسماعيلية تشمل أيضا جنوب سيناء، والسويس، وشمال سيناء في الفترة الزمنية 2018 وحتى 2020. المرحلة الثانية وتشمل الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، قنا، أسوان في الفترة الزمنية 2021 وحتى 2023. المرحلة الثالثة وتشمل الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ في الفترة الزمنية 2024 حتى 2026. المرحلة الرابعة وتشمل بني سويف، أسيوط، المنيا، الوادي الجديد، الفيوم في الفترة 2027 حتى 2028. المرحلة الخامسة وتشمل المنوفية، الدقهلية، الغربية، الشرقية في الفترة الزمنية 2029 حتى 2030. أما المرحلة السادسة والأخيرة ستكون في القاهرة والقليوبية والجيزة في الفترة الزمنية 2031 حتى 2032.

وأضاف علي أن سوف تقدم وحدات الرعاية الصحية خدمات مثل التعامل مع حالات الطوارئ، والحالات العاجلة، وأيضا إجراء بعض الجراحات البسيطة، وخدمات مكتب الصحة سوف تقدم تسجيل المواليد، والوفيات، والسونار، والتحاليل، ورسم القلب مع وجود اخصائيين في جميع التخصصات.