رئيس التأمين الصحي يعلن آخر تفاصيل خصخصة المستشفيات الحكومية والخاصة في مشروع التأمين الصحي الجديد

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أكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتور علي حجازي، خلال اللجنة المنعقدة في مجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وأوضح حجازى أن بعد تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد لن يتم خصخصة المستشفيات الحكومية.

وأكد الدكتور علي حجازي، خلال الاجتماع الذي قام به مجلس النواب من قبل لجنة الشؤون الصحية، خلال جلسة الاستماع لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، أن المصريين خلال نظام التأمين الصحي القديم مستفيدون بنسبة 58%، ويعتبر نظام التأمين الصحى الشامل الجديد قائم بذاته، ولا يأخذ أي أموال من الدولة، ويعتبر مزايا الفريق الطبي يعبر عن الحد الأدنى للمزايا لمشروع التأمين الصحي الجديد.

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واشار الدكتور علي حجازى خلال الاجتماع، سيكون هناك كارت تابع لكل مواطن ويسمي كارت الأمان الصحي، وسوف يكون التمويل والاستدامة ضرورة لكل مواطن، ويكون لكل مواطن في المجتمع الحق في التأمين الصحي الشامل الجديد بعد تطبيق ويكون له الحق في الخدمة دون أن يتناولها، خلال كارت الأمان الصحي لا احد يعلم اذا كان المواطن فقير ام لا والكل سواسية، ولأن الدولة هي المسؤولة عن الدفع، والذى يعلم فقط الحالة الاجتماعية للمريض الموظف الذي يجلس علي السيستم.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الحكومة بأكملها تهدف إلي مصلحة واحدة وهي مصلحة المواطن المصري، خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد سيتضح كل شي ويوضح الهدف الرئيسي، ويعتبر المستفاد منه المواطن المصري، ويشمل العلاج لكافة الأمراض، وأكد الدكتور علي حجازى أنه يريد أن يطلق النظام علي كافة المحافظات بكل الجمهورية مرة واحدة، ولكن لا يوجد إمكانيات لفعل ذلك، وأكد علي أن القطاع الخاص مشترك في التأمين الصحي الشامل ولا خصخصة المستشفيات الحكومية.

وعلق الدكتور علي حجازى، أنه متعاقد مع 600 صيدلية علي مستوى الجمهورية، ويتعاقد مع مراكز العلاج الطبيعى ومراكز الأشعة وعدة دكاترة علي مستوي الجمهورية، وذلك وفق الإمكانيات والشروط المحددة من قبل وزارة الصحة، ورد الدكتور علي حجازى عن الأسئلة المتداولة حول مرتبات الأطباء مؤكدا بأن أجور الأطباء تتزايد سنويا.

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