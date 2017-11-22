أخبار الطقس اليوم الاربعاء 22/11/2017.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

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ورد في اليان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات اليوم الأربعاء في أغلب البلاد وخاصة السواحل الشمالية منها طقس معتدل، على أن يكون الطقس مائل للدفء وذلك يتوقع أن تشهده باقي الأنحاء، ثم تنكسر الموجة الدافئة ويصبح الطقس مع بداية ساعات الليل مائل للبرودة على أن يكون بارد في آخره، كما جاء في بيان الهيئة أنه سوف تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية وذلك على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد.

كما أكد الخبراء على أنه سوف يستمر خلال اليوم ظهور تكاثر في كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على أغلب السواحل الشمالية من البلاد، كما ورد أنه سوف يصاحبها ايضًا سقوط للأمطار في بعض المناطق.

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وعن حركة الرياح المتوقعة خلال اليوم الاربعاء ورد أنه سوف تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تظهر نشاطها على السواحل الشمالية بالإضافة إلى جنوب سيناء، كما جاء أنه سوف تنشط حركتها على كلاً من خليج السويس بالإضافة إلى البحرين الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

فيما يخص حالة البحر الأبيض المتوسط قد جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية عن أخر أخبار الطقس المتوقعة فيه خلال اليوم أنه سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة كما يتوقع أن تشهد حركتها ارتفاع في الموج خلال ساعات اليوم وتكون ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار أما فيما يخص حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الاربعاء على أغلب محافظات ومدن مصر فقد أعلن بيان الهيئة أنها سوف تكون كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 21

بلطيم 16 20

مطروح 14 21

وسط الدلتا 15 21

الأسكندرية 16 20

السلوم 11 20

دمياط 16 20

العريش 14 21

سيوة 11 20

بورسعيد 16 20

رفح 14 20

رأس سدر 12 22

نخل 06 18

الإسماعيلية 14 22

السويس 15 22

نويبع 16 21

الطور 16 21

شرم الشيخ 17 23

طابا 14 20

كاترين 05 16

الغردقة 15 22

بنى سويف 15 21

المنيا 12 21

مرسى علم 16 23

الفيوم 15 21

أسيوط 11 22

الأقصر 15 23

أسوان 15 23

سوهاج 13 22

قنا 14 23

أبو سمبل 14

24الوادى الجديد 15 23

شلاتين 21 27

ابو رماد 21 26

راس حدربة 22 25

الوادي الجديد 15 23

شلاتين 21 27

حلايب 22 25.