أخبار مصر اليوم الاربعاء 22/11/2017.. أخر ما ورد فى الصحف المصرية

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تختلف الأخبار فى جمهورية مصر العربية على مدار الساعة حيث تتنوع أخبار مصر في كل مكان بين محافظات مصر على صفحات الصحف المصرية ما بين سياسية واقتصادية ورياضية وغيرها من شتى الأمور والأحداث الهامة التي قد تطرأ على الساحة، وعلى نستعرض لكم من خلال موقعنا موقع مصر 365 أخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية.

أخبار مصر اليوم الاربعاء 22/11/2017: المالية تعلن عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار السجائر والتبغ في مصر

ورد أن وزارة المالية قد أعلنت مؤخرًا عن الموعد الرسمي لتطبيق مشروع ارتفاع أسعار السجائر في مصر والذي قد أقره البرلمان مؤخرًا كما أنها قد كشفت عن الأسباب الرئيسية والتي قد كانت وراء اتخاذ هذا القرار و تقديمه كمشروع للبرلمان، كما أعلن السيد وزير المالية عن المكان الذي سوف يتم تمويل به هذه الأموال الفائضة من خطة الحكومة، ولمعرفة كافة التفاصيل والتصريحات التي قد كشف عنها إعلاميا يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الاربعاء 22/11/2017: منافذ توزيع السلع في مصر تؤكد “من الشهر الجاي ممكن ميكونش فيه تموين عندنا”

مازالت وزارة التموين والتجارة في مصر على خلاف مع البقالين ولم تحل الأزمة المتعلقة بشأنهم والخاصة بالقرار الأخير الذي قد أعلن عنه السيد وزير المالية والذي قد أكد من خلال تصريحاته أن السبب وراء هذا القرار هو حماية المال العام وضمان جدية البقالين الذين بدورهم قد أكدوا على أن هذا القرار لو أصر تفعيله لن يكون هناك سلع تموينية للمواطنين في الشهر الهادمة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الضغط على هنا.

أخبار مصر اليوم الاربعاء 22/11/2017: “الاستئناف العالي” تصدر حكم نهائي ملزم لـ”مرتضي منصور” بدفع 100 ألف دولار لـ”ممدوح عباس”

صدور حكم قضائي مؤخرًا رئيس نادي الزمالك لصالح السيد “ممدوح عباس” والذي يعد رجل أعمال ورئيس نادي الزمالك الأسبق، بإلزام الأول بدفع مبلغ مالي وصل إلى مائة ألف دولار أمريكي للأخير بشأن القضية المقامة ضده، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.