الأرصاد الجوية تتوقع سقوط الأمطار الغزيرة في العديد من المحافظات غداً الخميس وتحذير من سوء الأحوال الجوية

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قامت العديد من الهيئات الحكومية المختصة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهي تابعة لرئاسة مجلس الوزراء بتحذير جميع المواطنين من طقس غداً الخميس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وتم تقديم العديد من المناشدات الهامة للمواطنين بتوخي الحذر من الطقس السيئ التي يوجد في جميع المحافظات المصرية، وستكون هذه الموجة للطقس السيئ تستمر حتى أول الأسبوع القادم على الطرق السريعة وهذا ما صرحت به هيئة الأرصاد الجوية، وتم تقديم طلب لجميع الأشخاص بالقيادة البطيئة على الطرق السريعة لتوخي الحذر من وقوع الحوادث التي تنتشر بسبب الطقس السيئ.

يذكر أنه أيضاً تم كتابة هذه التحذيرات عبر الصفحة الرسمية لهم من خلال موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ولذلك فيتم تقديم العديد من التحذيرات المختلفة والمتعددة وهذا بتقديمها لجميع المواطنين الذين يسافرون على الطرق السريعة وتوخي الحذر بسبب سوء الأحوال الجوية، وأن الأمطار الغزيرة سوف تسقط غداً في العديد من المحافظات المصرية، وذلك بسبب سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي يتأثر به جميع المواطنين المسافرين على الطرق السريعة الزراعية والصحراوية، وهذا بسبب وجود الشبورة التي تحجب الرؤية على جميع المسافرين وقائدي السيارات.

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وأيضاً قام مركز المعلومات بالتأكيد على جميع المواطنين بمتابعة أخبار الطقس اليومية والتي يتم نشرها من خلال هيئة الأرصاد الجوية، وتم تقديم العديد من الطلبات لجميع المحافظين بأنه لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تجنب الأشخاص من المخاطر وسلامة المواطن، وقامت هيئة الأرصاد الجوية بالتأكيد خلال بيان لها اليوم أن المتوقع للأرصاد الجوية أن توجد في البلاد والعديد من المحافظات المصرية موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار والشبورة المائية، وأيضاً انخفاض درجات الحرارة غداً الخميس وهذا مع بداية الأسبوع القادم، وتم التوضيح أن درجات الحرارة وتنخفض درجة ما بين 3 لـ4 درجات مئوية.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هيئة الأرصاد الجوية تؤكد أنه من المتوقع سقوط الأمطار الغزيرة والشديدة على العديد من الأماكن المختلفة ومنها مدينة شرم الشيخ، وأيضاً محافظة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومدينة حلايب وشلاتين، وتم التأكيد على أنه من المتوقع سقوط الأمطار الشديدة على جميع محافظات الوجة البحري وبورسعيد وشمال الصعيد والقاهرة سوف توجد عليها الأمطار المتوسطة والخفيفة، وجميع القرارات التي يتم تقديمها للأرصاد الجوية بشكل يومي خلال فصل الشتاء.