“غادة عجمي” توضح ملامح “قانون التأمين على المصريين بالخارج” ليشمل 10 مليون مغترب

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلت بها وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري النائبة “غادة عجمي” حيث كشفت عن “مشروع قانون التأمين على المصريين في الخارج”، وأوضحت أنه سيشمل القانون أكثر من عشرة مليون مغترب من المستحقين للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأوضحت “غادة عجمي” أن “قانون التأمين على المصريين في الخارج” يعد أداة التي يمكن من خلالها الحفاظ على حقوق المواطنين في جمهورية مصر العربية، على أن تتولى “الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي” تنفيذ جميع بنود الاتفاق التي سيتم التوصل إليها من خلال التعاون بين الحكومة المصرية وبين مجلس النواب، وأشارت أن الجهات الممثلة للحكومة المصرية ستكون “وزارة القوى العاملة، ووزارة الداخلية المصرية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك وزارة الهجرة”.

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وأوضحت النائبة “غادة عجمي” أن جميع المصريين العاملين في الخارج سيكون لهم الحق في أن يقوموا بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية والذي يتم تقسيمه على أساس ثلاث شرائح على حسب دخل الفئات العاملة في الخارج، على أن يستحق المصري العامل في الخارج من صرف التأمين في حالات خروجه على المعاش، وكذلك في حال انتهاء عقد عمله في الخارج أو في حالة وفاته، أو في حالة ترحيله، أو في حالة “العجز الجزئي المستديم” التي تؤدي إلى عدم توفير عمل آخر له عند صاحب العمل.

وأوضحت “غادة عجمي” أنه في حالة الوفاة فأن المصري العامل في الخارج المؤمن عليه يستحق المعاش إذا ثبتت وفاته عن طريق المستندات الرسمية، أو في حالة عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وهذا يكون بشرط عدم تجاوزه سن 60 سنة، وعدم قيامه بصرف “القيمة النقدية لتعويض” دفعة واحدة.

وأضافت “غادة عجمي” أنه من المقرر أن يستحق كل مواطن مصري يعمل في الخارج المعاش إذا كان مؤمن عليه في مدة اشتراكه في التأمين مدة لا تقل عن 3 شهور متصلة أو 6 شهور منفصلة، وكذلك أن يكون المؤمن عليه يخضع للوائح توظيف تكون صادرة بناء على القانون بمقتضى “اتفاقيات جماعية” تم الاتفاق عليه تبعاً لقانون العمل المصري”.

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