“مواطنون ضد الغلاء” يؤكدون أن زيادة أسعار السجائر سوف يرفع أسعار السلع فى مصر

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قام السيد محمود العسقلاني، والذي يشغل منصب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بالتأكيد في أحدث تصريحاته الاقتصادية على أن عدد المدخنين في مصر مازالوا في زيادة مستمرة وأنهم يمثلون نسبة كبيرة ايضًا من الشعب المصري، أما فيما يخص التصريحات الصادرة بأن الهدف من رفع أسعار السجائر في مصر هو تقليل عدد المدخنين في البلاد يعد كلام أفلاطوني بشكل كبير.

ورد في تصريحات “العسقلاني” الإعلامية، والتي قد كشف عنها مؤخرًا من خلال مداخلة هاتفية قد أجراها معه برنامج “العاشرة مساءً”، والذي يتم إذاعته على شاشة القناة الفضائية “دريم”، مؤخرًا، أنه هناك نقطة إيجابية ايضًا في قرار البرلمان المتعلق بشأن رفع أسعار السجائر في مصر ان هذا القرار قد اتخذ يوم أمس الثلاثاء، وليس يوم الخميس، حيث أكد أن هذا قد كان يترتب عليه حالة من الاكتئاب لدي المواطنين بسبب عملية ” الصب” التي تحدث باستمرار في الفترة الأخيرة في يوم الخميس.

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وقد تابع السيد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، في تصريحاته أنه بالنسبة إلى تأثير قرار الحكومة برفع أسعار السجائر والتبغ المعسل في مصر في لفترة القادمة سوف يؤثر بشكل كبير على أسعار باقي السلع الموجودة في الأسواق المصرية حيث أكد على أنه سوف يتسبب في رفع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير.

أكد ايضًا السيد محمود العسقلاني، في تصريحاته على قناة دريم أن أسعار السلع في محافظات مصر سوف تتأثر بهذا القرار وضرب مثال منها بأسعار الجرجير نظرا لانخفاض سعره بأنه ايضًا سوف يتأثر بمثل هذه الزيادة، كما أشر إلي أنه يخشى ايضًا من هذا القرار الصادر بشأن زيادة أسعار السجائر سوف يترتب عليه خلق ثورة لدي الناس وخاصة المدخنين منهم في البلاد.

أما فيما يخص موعد تنفيذ هذا القرار ورفع الأسعار فعليا داخل الأسواق خرجت بعض التصريحات التي قد أكدت على أنه سوف يتم العمل رسميا بقرار رفع أسعار السجائر والتبغ اليوم الأربعاء أو مع بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى.

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