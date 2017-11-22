“التجارة” و”التنمية المحلية” و”التخطيط” تعتمد برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج

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تابع موقع مصر 365 اعتماد ثلاث من وزراء الحكومة المصرية الإطار التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد جمهورية مصر العربية وهم وزيرة التخطيط والإدارة والتعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة، ووزير التنمية المحلية، على أن يمثل برنامج التنمية المحلية بصعيد جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج ومحافظة قنا.

ويتم تمويل برنامج التنمية المحلية بصعيد جمهورية مصر العربية من خلال قرض من “البنك الدولي” بقيمة تصل إلى خمسمائة مليون دولار أمريكي، وقام الوزراء الثلاث باعتماد “الخطة التنفيذية” لبرنامج التنمية المحلية بصعيد جمهورية مصر العربية في المرحلة التحضيرية من البرنامج.

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وصرح وزير التجارة والصناعة المهندس “طارق قابيل” أن الحكومة المصرية حريصة على احداث تنمية حقيقة في جميع محافظة صعيد مصر وخصوصا في المناطق التي لم تشملها خطط التنمية المحلية خلال المراحل السابقة، وأشار أن برنامج التنمية المحلية بصعيد جمهورية مصر العربية يعد خطوة هامة للعمل على تحسين البنية التحتية والمؤسسة داخل محافظة سوهاج وقنا بما ينعكس على “خطط التنمية المستدامة في الدولة المصرية” والعمل على توفير المزيد من فرص العمل لأبناء صعيد مصر.

وجاء ذلك خلال اجتماع تعد عقده في مقر “وزارة التجارة والصناعة” حضره كل من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة “هالة السعيد”، ووزير التنمية المحلية الدكتور “هشام الشريف” ليتم استعراض ما تم من الإجراءات والقرارات في المرحلة السابقة ليتم عرض الإطار التنفيذي لمعدلات التنمية المحلية في محافظة قنا، ومحافظة سوهاج.

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة “هالة السعيد” أن اعتماد الإطار التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد جمهورية مصر العربية يعد خطوة في مسيرة الانطلاق من أجل تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه مع “البنك الدولي” للعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية لمحافظة قنا، ومحافظة سوهاج.

وأوضحت “هالة السعيد” أن برنامج التنمية المحلية بصعيد جمهورية مصر العربية يشمل العديد من الإصلاحات الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، ليعد نموذج يمكن أن يتكرر في جميع محافظة جمهورية مصر العربية.

وقال وزير التنمية المحلية الدكتور “هشام الشريف” أن برنامج التنمية المحلية المدرج في محافظة سوهاج ومحافظة قنا يعد نقطة ارتكاز في تحقيق التنمية الشاملة في جميع محافظات صعيد مصر للعمل على رفع كفاءة الوحدات المحلية في قنا وسوهاج.

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