شباب الأزهر في وقفة احتجاجية غاضبة بعد مقتل أحد الطلاب في حادث سير

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قام عدد من الطلاب الملتحقين بجامعة الأزهر الشريف ويقدر عددهم بالعشرات، بتنظيم وقفة احتجاجية وذلك بسبب غضبهم، وقد تم تنظيم الوقفة أمام المبنى الذي يشمل مكتب رئيس الجامعة، وجاءت هذه الوقفة الغاضبة بعد ان تم قتل زميلهم المقيد أحد طلاب جامعة الازهر المسجل في الفرقة الأولى في كلية الإعلام، الطالب ” محمد زكي”.

والجدير بالذكر ان سبب تنظيم تلكك الوقفة التي قام بتنظيمها عدد من الطلاب الملتحقين بجامعة الأزهر، كان من اجل اظهار رأيهم من خلال وقفة احتجاجية، قد قاموا بها أمام إحدى المباني الرئيسة في الجامعة، وقد كان من أهم مطالبهم في اثناء هذه الوقفة الاحتجاجية الغاضبة هو ان يتم انشاء كوبري من اجل المشاة بطريقة سريعة وضرورية أمام الباب الرئيسي، وسيكون السبب الأساسي لأجل بناء هذا الكوبري حتى يتمكن الطلاب من ان يعبروا الطريق بدون أي خطر خطوره وبأمان كامل.

ومن جهة أخرى فقد قام الأمن بالطلب من الطلاب المحتجين أمام المبنى الذي يشمل مكتب رئيس الجامعة ان يقوموا بفض تظاهراتهم، وذلك بسبب أنهم لم يحصلوا على اي تصريح بهذه الوقفة من قبل وزارة الداخلية المصرية، كما قام الأمن باصطحاب عدد من الطلاب إلى رئيس الجامعة الأزهر وذلك من اجل ان يتم اعطائهم فرص لكي يقوموا بعرض المطالب الخاصة بهم أمام رئيس الجامعة.

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ويذكر ان هذه الوقفة قد جاءت نتيجة نتيجة لما حدث للطالب” محمد زكي” والذي يعد طالبا في كلية الإعلام في جامعة الأزهر حيث انه قد توفى أمام الباب الرئيسي للجامعة ، وذلك بعد ان تعرض لحادث سير بسبب قدوم سيارة مسرعة في اتجاه وهو يحاول ان يعبر الطريق أمام الباب من اجل ان يدخل الى الجامعة من خلال الباب الرئيسي.

وتجدر الاشارة انه لم تصدر اي تعليقات رسمية من جانب جامعة الأزهر حتى الان، وايضا لم يتم التعليق من اي جهة حكومية بخصوص حادث السير التي تم في موت الطالب محمد ذكي، ومن المتوقع ان يتم اصدار بعض التعليقات سواء من ادارة الجامعة او من الطلاب بعد ان ينتهي اجتماع الطلاب برئيس الجماعة

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