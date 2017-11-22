تعرف علي رأي الزبائن في أسعار الملابس الشتوية لهذا العام

Advertisements

مع دخول موسم الشتاء، تقوم محلات الملابس بالاستعداد التام لعرض أفضل الملابس الشتوية بأحدث الماركات وصيحات الموضة التي تجذب انتباه الزبائن، ولكن عند النظر إلى أسعار الملابس الشتوية في محلات وسط البلد نجد أن الأسعار مرتفعة جدا ولا تتناسب مع الزبائن ولا تشجع علي شراء الملابس الشتوية لهذا العام، وقام مصر 365 باستطلاع الرأي لنعرف رأي المواطنين في أسعار الملابس الشتوية وعن الخامات وجودة الملابس مقارنة بالأعوام الماضية نجد أن الأسعار مرتفعة ارتفاع باهظ خلال هذا العام عن العام الماضي وأقل جودة ايضا.

ويقول طالب جامعي يدعى أحمد إبراهيم، بأن أسعار الملابس الشتوية مرتفعة جدا خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، رغم أن أسعار العام الماضي كانت مرتفعة أيضا لكن نجد أن أسعار هذا العام مرتفعة جدا جدا، ونجد أن الملابس اقل جودة والجامات رديئة جدا عن العام الماضي.

Advertisements

وذكر الطالب أحمد إبراهيم أنه قام بشراء جاكيت خلال العام الماضي بمبلغ 480 جنيها، وعندما قام بالتسوق خلال هذا العام وجد نفس الجاكيت يباع بمبلغ 600 جنيه، ولكن الجاكيت أقل جودة من الجاكيت الخاص بية، وذكر أن أقل سعر الجاكيت بخامة كويسة وجودة عالية لا يقل عن 800 جنيه.

وأشار إبراهيم بأنه كان ينوي شراء العديد من الملابس الشتوية خلال هذا العام ولكنه عندما رأى اسعار الملابس تراجع علي الفور في قراره، وأوضح أنه ينظر التخفيضات التي تقوم بها المحلات في نهاية موسم الشتاء، وتقول إحدى المواطنات، سارة سامي، بأنها تقوم بشراء الملابس الشتوية في هذا العام مضطرة بسبب طبيعة عملها التي تجعلها بشراء الملابس الجديدة تظهر بأحسن مظهر انيق يناسب الشغل التابع لها تتماشى مع صيحات الموضة خلال هذا العام.

وأكدت سارة سامي أن أسعار الملابس الشتوية لهذا العام مرتفعة ارتفاعا ملحوظا عن العام الماضي، وتقول انها اشترت طقم واحد فقط شتوي مكون من بالطو وبنطلون وبوط وحذاء ودفعت مبلغ 2300 جنيه، وأضافت ربة منزل ولديها طفلين، رانيا علي، أن أسعار الملابس الشتوية جعلتها تدخل فى هستيرية ضحك ووصفت الأسعار بأنها نكتة، وأضافت أن قرار شراء الملابس الشتوية الجديدة يحتاج الى استعدادات وتخطيط.

اقرا ايضا:

شعبة الملابس الجاهزة تعلن عن مبادرة شراء الملابس الشتوية بالتقسيط وبدون فائدة