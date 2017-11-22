ما هي حيل إسرائيل للوقوع بشباب مصر؟؟

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علي الرغم من وجود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، لكن إسرائيل لا يعجبها كراهية الشعب المصري لإسرائيل بالرغم من اتفاق السلام الذي بيننا، وأكثر ما تتمناه إسرائيل أن يتم التطبيع مع الشعب أيضا بجوار الحكومة، وإسرائيل ترى أن الشباب في مصر عنده الوعي الكافي بالجرائم التي تقوم بفعلها ضد الشعب الفلسطيني لذلك ترغب في تغييبه عن ذلك حتى تسنح لها الفرصة بالتطبيع الذي تتمنى تحقيقه.

كما ذكرت أحد التقارير الإسرائيلية أن فشل الحكم الأبوي وانتشار الجنس، كل هذا يخدم التطبيع، و شباب هذا اليوم يشعر بالعداء لإسرائيل من خلال ما يحكي لهم من آبائهم ، ولكن الإنترنت فتح المجال حتى يتعرف شباب الدولتين علي بعضهم البعض مما جعل تغيير الفكر أمر مقبول.

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وتستغل إسرائيل مواقع التواصل الاجتماعي ما يمر به الشباب المصري من أزمات والتي تشمل البطالة، حتى ترسم واقع آخر عن الاحتلال، وأنها تفتح أبوابها لكل شاب يريد بداية حياة جديدة بكل ما يتمناه من مرتب مغري لوظيفة في مكان مرموق، حتى يقع بعض الشباب في هذا الفخ ومن ثم من يذهب إلى هناك يستطيع جلب شباب آخرين، أو نقل صورة أخرى تعكس ما كان يشعر به الشباب تجاه إسرائيل لكونها أنعمت عليه بالوظيفة والمال.

كما أن إسرائيل تتابع كل ما تكتبه الصحف المصرية وتقدم ما يروق لها، ويوجد بعض الكتابات التي تفرح لها إسرائيل لأنها تقوم بتغيير فكر الشباب مثلا كتب “محمد الشامي” كتب مقال بعنوان”إسرائيل ليست العدو”.

وأيضا وجود المجندات الإسرائيلية وهي تعتبر من أقوى الأسلحة الموجودة في جيش الاحتلال، وهذا ما يجعلها تدفع بهم ليوقعوا الشباب المصري والعربي، وهذا يتم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، كما نشرت وزارة جيش الاحتلال صور جريئة لبعض من المجندات مما أثارت جدلا كبيرا علي صفحات المواقع، واعتبرها النشطاء سلاحا حديثا تقوم به إسرائيل لجذب الشباب بطريقة أو بأخرى، وظهرت المجندات في الصور وكانت ترتدي الزي العسكري، وهم أيضا يمتلكون قدرا من الجمال، وقد نالت الصور علي الالاف من الاعجابات والمتابعين وأيضا المطالبة بالزواج منهن.

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