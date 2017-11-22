رئيس الوزراء يسافر إلى ألمانيا لبداية رحلة علاجه لمدة 3 اسابيع

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كشفت مصادر مقربة من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أنه سوف يسافر غدا الخميس 23 نوفمبر، إلى ألمانيا وذلك لبداية رحلة العلاج وسوف يقوم بإجراء عملية جراحية دقيقة جدا، واكدت المصادر بأن الرحلة العلاجية سوف تستمر لفترة زمنية تصل إلي ثلاث أسابيع.

ويذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد ظهر عليه علامات التعب والمرض منذ ما يقرب من شهرين، وذلك خلال اللقاءات التي ظهر فيها مؤخرا، واكد بعض الإعلاميين أن رئيس الوزراء يعاني من مرض خطير الأمر الذي جعلهم يظنون بأن المهندس شريف إسماعيل لن يستمر في الوزارة لفترة طويلة، ولكن أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ونفى الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول رحيل المهندس شريف إسماعيل.

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وخلال مداخلة المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير أشرف سلطان، علي فضائية قناة الحياة من خلال برنامج الحياة اليوم الذي يقدم الإعلامي تامر أمين، أكد علي أن خلال رحلة العلاج التي يقوم بها المهندس شريف إسماعيل في ألمانيا لفترة ثلاث اسابيع، سوف يتم تعيين مسؤول يقوم بمهام وأعمال رئيس الوزراء، وذلك لحين انتهاء الرحلة العلاجية التابعة المهندس شريف إسماعيل، وصرح بأن الشخص المسئول عن أعمال رئيس الوزراء سيتم تعيينه من قبل رئاسة الجمهورية وذلك غد الخميس.

والجدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل، قد ذكر مؤخرا عن أخبار مرضه، وأكد للشعب بأنه يتواجد في مكاتبة ويقوم بالعمل ويتواصل مع باقي الوزراء وطالب الجميع بالاطمئنان علي صحة، واكد بانه يقوم بأداء عمله علي أكمل وجه، مؤكدا بأن المرض والتعب بيد الله سبحانه وتعالى، وأكد أنه راض بقضاء الله.

وخلال لقائه مع برنامج علي مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى علي فضائية صدى البلد، أكد أن خلال رحلة العلاج الخاص بية سوف تقوم رئاسة الجمهورية بتعيين من يصلح للقيام بمهام الوزارة، وعلق علي أنباء مرضه بأنه سوف يسافر إلى ألمانيا غد يوم الخميس الموافق 23 من نوفمبر، وتستمر رحلة العلاج إلى ثلاث أسابيع وبعد ذلك سوف يقوم بالعودة إلى عمله ومكاتبة ويعاود حياته الطبيعية بعد أداء العملية الجراحية الدقيقة.

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