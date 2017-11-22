السيسي في حواره مع الحريري: مصر تعمل ضد الإرهاب ونؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان

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ذكرت وسائل الإعلام في مصر خلال يوم الثلاثاء الماضي ان رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري والذي كان قد استقال من منصبه كرئيس للوزراء فى 4 نوفمبر الجارى التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وقد قاموا بإجراء محادثات فى توقف قصير للقاهرة قبل عودته إلى لبنان، وكان الحريري قد وصل إلى باريس منذ يوم السبت عندما التقى بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وقال انه سيعود الى لبنان خلال اليوم الاربعاء لحضور احتفالات يوم الاستقلال فى البلاد حيث قال إنه يوضح موقفه.

وقد أثارت استقالته المفاجئة التي أعلن عنها من الرياض أزمة سياسية في حكومة تقاسم السلطة في لبنان ووجهت بلاده إلى عمق الصراع على السلطة الإقليمية بين المملكة السنية السعودية والإسلام الإسلامي الشيعي، وقال الحريري انه استقال من التدخل في لبنان من قبل إيران وحليفتها اللبنانية حزب الله الشيعي الذي يشكل جزءا من الحكومة، لكن الرئيس ميشال عون وآخرون يقولون إن الحريري ربما يكون قد أجبر على الاستقالة.

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وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحارب ضد كل الحركات الإرهابية في المنطقة، بأنه يقدم دعمه من أجل السلام والوحدة بين الشعوب العربية في المنطقة، ويستمر في العمل ضد الارهاب، الا ان الرئيس السيسي قال ان مصر لا تفكر في اتخاذ إجراءات ضد حزب الله رغم مطالب السعودية بفرض عقوبات على المجموعة اللبنانية، وقد تلقى مكالمات من ماكرون ومن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون حول الأزمة.

وقد وصل الحريري إلى مطار القاهرة الدولي حيث استقبله وزير الصحة المصري والسفير اللبناني في القاهرة وسفير مصر في بيروت، وتوجه على الفور إلى القصر الرئاسي، وقالت رسالة على حساب تويتر على موقع الحريري ان الاجتماع سيتبعه عشاء تكريما له، وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان “سعد الحريري وصل مساء يوم الثلاثاء إلى القاهرة من باريس للقاء الرئيس السيسي ومن المقرر ان يعود الى لبنان غدا الأربعاء”، وقالت الرئاسة المصرية ان عون، وهو حليف لحزب الله، تحدث أيضا مع السيسي لبحث التطورات، وقد اتفق الرئيس السيسي وعون “على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان ودعم المصالح الوطنية اللبنانية”.

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