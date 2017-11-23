أخبار الطقس اليوم الخميس 23/11/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات اليوم الخميس على غلب السواحل الشمالية طقس معتدل كما يتوقع أن تشهد البلاد خلال ساعات النهار طقس مائل للدفء وذلك سوف يكون على باقي الأنحاء، على أن يصبح الطقس مائل للبرودة في أول ساعات الليل على أن تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس بارد في آخره.

وقد جاء في تصريحات الأرصاد الجوية بالنسبة إلى أخبار الطقس اليوم أنه سوف تقل كلاً من الرؤية بسبب الشبورة المائية على أغلب المناطق من شمال البلاد كما يتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على معظم السواحل الشمالية وأنه سوف يصاحبها على السواحل الشمالية الشرقية خلال اليوم سقوط الأمطار، وبالنسبة إلى حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما جاء في تصريحات الخبراء أنه يتوقع أن تنشط حركتها خلال ساعات اليوم على أغلب المناطق في جنوب سيناء، وقد جاء في أخبار الطقس اليوم أنه سوف تنشط حركتها على كلاً من خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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وأما فيما يخص حالة البحر المتوسط فقد أكد الخبراء أنها سوف تكون معتدلة ثم ترتفع وتصبح حركة الموج خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين أما فيما يخص حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر فقد أعلن خبراء الأرصاد أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة وبالنسبة إلى حركة الموج المتوقعة فقد جاء أنه سوف يكون ما بين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح فقد ألن الخبراء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء في تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة خلال ساعات اليوم الخميس على معظم محافظات ومدن مصر فهي كالأتي:

القاهرة 15 21

بلطيم 13 21

مطروح 12 21

وسط الدلتا 15 21

الإسكندرية 15 21

السلوم 09 21

سيوة 09 22

العريش 13 22

رفح 13 21

الإسماعيلية 12 22

السويس 13 22

بورسعيد 16 21

دمياط 15 21

رأس سدر 13 22

نخل 08 18

كاترين 05 14

الطور 17 23

شرم الشيخ 18 23

نويبع 16 22

طابا 14 19

الغردقة 15 23

بنى سويف 10 21

المنيا 10 21

مرسى علم 16 24

الفيوم 10 21

أسيوط 10 22

الأقصر 13 23

ابو رماد 19 24

راس حدربة 19 24

سوهاج 13 22

قنا 13 23

الوادى الجديد 13 22

شلاتين 18 25

أسوان 15 24

أبوسمبل13 24

حلايب 20 23.