تعرف على اخر تصريحات أحمد المغير بخصوص اعتصام رابعة

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يعد أحمد المغير أحد أبرز قادة الشباب في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والذي قد حكم عليه بالسجن في عدد كبير من القضايا المتعلقة بالعنف والإرهاب منذ 30 يونيو ، وهو واحد من الشخصيات المعروفة لدى العديد من الشخصيات السياسية المعروفة في مصر.

هذه المرة، قرر المغير كسر صمته للتحدث عن تفاصيل الاعتصام الأخير قبل أن يغادر محمد مرسي مقر الحكومة، “اعتصام رابعة”، وقد أكد أحمد المغير أنه تلقى تعليمات صريحة من عصام العريان يطلب منه ان يقوم بالفرار إلى الحدود شرق سيناء والحدود الغربية في مطرح من أجل ان يقوم بعمليات عنيفة ضد قوات الأمن هناك وذلك خلال الساعات الأخيرة من الاعتصام.

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وقد أشار أحمد المغير من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” إلى تأكيد أن بعض من قادة المجموعة كانوا قد بدأوا في التفكير في ان يقوموا باستخدام الحل العسكري وذلك في حالة “عزل محمد مرسي”، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان لا تقبل أن يتكرر نفس الذي حدث لهم في عهد الرئيس الراحل جمال عبد ناصر.

وقد أوضح أحمد المغير في تصريحاته أنه عندما تم صدور البيان الأخير من قبل وزير الدفاع آنذاك الفريق عبد الفتاح السيسي وذلك البيان كان بشأن عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة، فكر في ان يقوم بالفرار خارج مصر بسرعة، وقد اقترح العريان أن يذهب إلى سيناء ومطروح وينشر عدة مقاطع فيديو من هناك يؤكد أن عملية السلام قد انتهت في مصر، وأن شباب الإخوان المسلمين يجب أن يظهروا في التصعيد العسكري.

وقال المغير إن العريان سلمه ورقة بعدد من التعليمات والنصائح لأجل البدء في تنفيذ وذلك عندما يقوم بالسفر إلى الحدود الغربية أو الحدود الشرقية، وذلك بعد أن صدر البيان من وزارة الدفاع برئاسة الفريق عبد الفتاح السيسي، وقال أحمد المغير في ختام تصريحاته إن هناك أسبابا قامت بمنعه من السفر الى هناك ومن ان يقوم بالمهمة الموكولة إليه، مؤكدا أن هذه المعلومات سرية ستبقى إلى أن يقرر كتابتها رسميا وتقديمها إلى الناس.

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