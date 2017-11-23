أماكن مَنفذ اليوم الواحد في الجيزة لبيع السلع الغذائية بأسعار منخفضة

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أعلن مدير مديرية التموين التابع للجيزة “هشام كامل” خلال مجموعة من التصريحات، أن وزارة التموين ستقوم اليوم الخميس بتنظيم منافذ اليوم الواحد والتي ستكون في عدد من المناطق التي تم تحديدها اليوم إبتداء من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى نفاذ الكمية.

وأشار إلى المناطق التي سيتم تنظيم المنافذ بها وهي: عزبة عبد الحميد نصر وأمام مطحن أوسيم وذلك في مركز ومدينة أوسيم، ميدان الدقي ومنطقة الكبرى في حي الدقي، ومدينة ومركز أبو النمرس ومدينة الحوامدية.

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كما أضاف هشام كامل خلال التصريحات، أن منفذ اليوم الواحد هو عبارة عن مجموعة من السيارات التي سيتم إطلاقها في المناطق المعلن عنها، والتي ستكون محملة بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار تنخفض كثيرا عن أسعار السوق.

كما تضم تلك المنافذ التي تم الإعلان عنها سيارات محملة بالسلع الغذائية المختلفة والمعلبات وسيارات محملة بالخبز وسيارات أخرى محملة بأسطوانات البوتاجاز وغيرها من السيارات التي ستقوم بطرح أنواع مختلفة من اللحوم، هذا طبعا بأسعار منخفضة ومناسبة للمواطنين.

كما أن تلك الحملة لن تكون قاصرة على المناطق التي ذكرناها في المقال سابقا فقط، بل من المقرر أن تكون تلك الحملة يوميا في مناطق مختلفة، بحيث تم تحديد تلك المناطق من قبل المسؤولين بأنها هي المناطق التي لا تحتوي على المنافذ المدعمة لطرح السلع بأسعار مناسبة.

ومن المقرر أن تتم عملية التوزيع في المنافذ بحضور مجموعة من المسؤولين التابعين لوزارة الصحة والطب البيطري ومندوبي مديرية التموين والخدمة الميدانية والمتابعة بالمحافظة وستتم تلك الإجراءات تحت رعاية كاملة من قبل محافظ الجيزة اللواء “محمد كمال الدالي”.

جاء هذا ضمن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها وزارة التموين، والتي تسعى من خلالها إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة عن الأسعار التي يتم التعامل بها في السوق، هذا بعد الارتفاعات الملحوظة التي طرأت على أسعار السلع وزادت من الأعباء التي يتحملها المواطنين وخاصة محدودي الدخل منهم، في ظل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

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