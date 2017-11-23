بالفيديو: الكشف عن الأدوات المستخدمة في التجسس على مصر لصالح تركية

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ورد أن الإعلامي الشهير عمرو أديب قد قام من خلال إذاعة أحدث حلقاته برنامجه التليفزيوني بنشر فيديو جديد يحتوي على مجموعة من الصور للأدوات التي قد تم استخدامها من قبل العناصر التي تنتمي إلى شبكة التجسس التركية والتي قد تم الكشف عنها مؤخرًا في مصر.

جاء في برنامج عمرو أديب والذي يطلق عليه “كل يوم” بعض الأشكال للأدوات التي قد تم استخدامها من قبل شبكة التجسس والتي اتضح أنها توجد في عدد من المحافظات بالإضافة إلى مجموعة من أرقام الهواتف وكروت الشحن والهواتف المحمولة والمعدات التي قد ثبت أنه قد كانت تستخدم من قبل أفراد شبكة التخابر التركية الموجودين في البلاد والتي قد ورد أنه قد تم إلقاء القبض عليها فعليًا من قبل الأمن المصري.

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جاء خلال عرض الإعلامي الشهير للفيديو مجموعة من الصور والتي قد ضمت صور عن مفاتيح سيارات تعمل بالريموت وعند فتحها وجد بداخلها فلاشات ويتم استخدامها في التسجيل الصوتي وكذلك تم عرض بعض الصور المختلفة لمعدات قد يعتبرها الكثيرين استخدامات عادية حتى تبين كيف يتم توجيهها لتصبح أدوات للتجسس.

شمل هذا الفيديو الذي نعرضه في هذا المقال والذي قد نشره الإعلامي عمرو أديب بالإضافة إلى توضيحه عبر شاشة برنامجه الأدوات المستخدمة والذي قد أعلنت السلطات أنه يتم استخدامها من قبل شبكة التجسس التركية، كما ذكر كيف تم إلقاء القبض عليهم وكيف تم العثور على أنواع مختلفة من الأجهزة المتناهية الصغر بالإضافة إلى بعض الأغراض التي يستخدمها حاليا معظم المصريين داخل منازلهم وتم استغلالها بواسطة أجهزة صغيرة الحجم لمعرفة الكثير عن المصريين وآرائهم وخاصة من لهم أقارب في يعملون في أماكن حيوية وهامة بالدولة حاليا، كما شرح أديب للمصريين كيف يكون لأبسط الحوارات سبب كافى في فقدان أبنائنا المصريين.

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