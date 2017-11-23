بالفيديو: الأزهر يوضح لماذا يقف الرسول يوم القيامة علي يسار عرش الرحمن؟

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يجيب علينا الشيخ “رمضان عبد الرازق”, ويعد عالم كبير من علماء الأزهر، علي سؤال كيف سوف يتعرف الرسول “عليه الصلاة والسلام” يوم القيامة علي أمته في وقت حساب البشر جميعا منذ بداية الخلق وحتى يوم القيامة؟

ويرد الشيخ قائلا: أنه عندما تنصب المحكمة سيقف سيدنا موسى علي يمين العرش ، بينما يقف سيدنا محمد علي يسار عرش الرحمن، وهذا المشهد تم ذكره في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم” كان جبريل يسأل النبي لماذا يقف علي يسار عرش الرحمن، فقال له رسول الله: حتى إذا وجدت واحدا من أمتي يذهب إلى النار أشفع له”

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كما أكد الشيخ رمضان علي أن النبي سوف يتعرف علي أمته من البياض الذي يوجد في وجه المسلم نتيجة آثار السجود في الصلاة، وأيضا يتعرف علي أمته من “التحجيل” ومعنى التحجيل بياض يظهر في اليد نتيجة كثرة الوضوء، واستكمل حديثه قائلا: أن كل هذه الدلالات تؤكد أهمية الوضوء والصلاة في حياة المسلم ولابد من الحفاظ عليهم في الدار الدنيا،وفعل الخير والالتزام بأحكام الدين الإسلامي وعدم فعل المحرمات لأنها كبيرة عند الله تعالى، لذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى من أركان الإسلام الخمسة، والوضوء والصلاة من أهم ما يميز الدين الإسلامي عن باقي الأديان الأخري.

وأكد أيضا علي أن رسول الله هو النبي الوحيد الذي سيكون مشغولا بأمر أمته يوم القيامة، في نفس الوقت الذي سيكون كل إنسان مشغول بحسابه فقط،ولا والد مشغول بولده ولا أم بإبنها، لكن رسول الله الكريم يقول “أمتي أمتي” ثم يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى حتى يرضى الله عن عباده ويدخلهم الجنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وهناك ثلاث شفاعات خاصة بالرسول الكريم : أولها الشفاعة العظمى في أهل الموقف يوم القيامة، فيشفع لهم حتى يقضي بينهم، وهذا ما نقوله في دعوانا “المقام المحمود، وأما الشفاعة الثانية فهي: فهي شفاعة أهل الجنة فهؤلاء لا يدخلون الجنة إلا بعد شفاعة رسول الله ثم يؤذن لهم بدخول الجنة، وأما الشفاعة الثالثة: ستكون فستكون لعم رسول الله ” أبي طالب” لأنه مات كافرا فيشفع له ليخرجه من النار حتى يدخله الله جنات النعيم.

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