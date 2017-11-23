أخبار مصر اليوم الخميس 23/11/2017.. أخر وأهم ما ورد بالصحف المصرية

Advertisements

تستمر الأحداث المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة داخل الأراضي المصرية، حيث تتنوع أخبار مصر يوميا ما بين اقتصادية وسياسية ورياضية وغيرها من كافة الأمور الحياتية ولهذا نستعرض معكم في هذا المقال اليومي أهم ما جاء في الصحف المصرية.

أخبار مصر اليوم الخميس 23/11/2017: سعر اللحوم والدواجن الآن بالأسواق المصرية

تحركات جديدة داخل الأسواق المصرية قد ظهرت على أسعار السلع والتي على رأسها سعر اللحوم والدواجن حيث جاء أن أسعار الدواجن قد ارتفعت داخل السوق المحلي في عدد كبير من المناطق مقارنة بما ورد من أسعار مؤخرًا، وهو الأمر الذي خالف فيه سعر اللحوم الحمراء والتي قد تمسكت بالثبات والاستقرار حتى الآن على الرغم من ارتفاعها، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

Advertisements

أخبار مصر اليوم الخميس 23/11/2017: من مبدأ المعاملة بالمثل.. منع دبلوماسي أجنبي من دخول البلاد

ورد أن سلطات مطار شرم الشيخ قد أعلنت صباح اليوم الخميس من إصدارها قرار رسمي بشأن منع دبلوماسي أجنبي من الدخول إلى مصر مصر هو وأسرته من مبدأ المعاملة بالمثل، حيث ورد في التصريحات أن الدبلوماسي هو ألماني وقادم على متن طائرة ألمانية وتم الكشف بأنه يعمل في السفارة الإسرائيلية، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الضغط من هنا.

أخبار مصر اليوم الخميس 23/11/2017: أسعار السجائر الجديدة بعد ارتفاعها بقيمة 20% في الأسواق

بعد صدور قرار رسمي من قبل البرلمان المصري بأن يتم رفع أسعار السجائر والتبغ في الأسواق المصرية ورد أن أسعار السجائر قد ارتفعت بقيمة 20% مقارنة بالأسعار التي كانت توجد في السوق المحلي على أغلب الأصناف على أن يبدأ العمل رسميا بالأسعار الجديدة اليوم او بحد أقصي الأسبوع المقبل، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة الرابط الأصلي من هنا.

أخبار مصر اليوم الخميس 23/11/2017: حسام البدرى يتقدم بتعهد لكل لاعبي الأهلي في الفترة المقبلة

قام الكابتن حسام البدري والذي يشغل منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتقديم تعهد إلي كل لاعبي الفريق تزامنا مع المواجهة المقبلة التي تقرر أن تجمعه مع فريق الداخلية يوم غداً الجمعة، ولمعرفة تفاصيل هذا التعهد يرجى الضغط على هنا.