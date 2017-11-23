معلومات هامة عن القاتل السريع الذي يلجأ إليه الشباب للانتحار وسعره 2.5 جنيه

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أعلن الأطباء في بيان رسمي إلى أن أكثر الطرق السريعة التي يلجأ إليها الشباب خلال الفترة الحالية سعيا وراء الانتحار هي المبيدات الحشرية، مضيفين أن برشام القمح والذي تقدمه محلات بيع الأسمدة والمبيدات الحشرية بصورة مستمرة ودائمة على رأس المبيدات الحشرية التي يلجأ إليها الشباب لتحقيق هذا.

وخلال التصريحات التي قام بها أحد البائعين في محلات بيع المبيدات الحشرية والأسمدة، والتي حاول خلالها موقع مصر 365 الحصول على المزيد من المعلومات التي تتعلق بهذا البرشام وإمكانية توفيره في المحلات للجميع أو لا، فقد أعلن البائع أن البرشام متوفر بشكل دائم.

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وأضاف البائع خلال التصريحات أن هذا البرشام يستخدم لقتل الديدان والسوس الذي ينتشر في القمح خلال فترة تخزينه، وذلك منعا لفساده خلال تلك الفترة، وذكر البائع أنه لاحظ في أحد المرات محاولة أحد الأطفال إلتقاط البرشام ظنا منه أنه أحد أنواع الحلوى، الأمر الذي يعد بمثابة كارثة كبرى.

وذلك حيث من الممكن أن يقوم الأطفال بتناول البرشام عن طريق الخطأ، كما أوضح البائع أن البرشام يتم بيعه في علبة سوداء اللون، تحتوى على 10 أقراص من البرشام، وعند فتح العلبة يلاحظ المستخدم صعود أدخنة من شأنها أن تؤثر عليه في حالة استنشاقه لها، وتُباع العلبة بسعر 25 جنيه.

وقد ذكرت التقارير الرسمية خلال الفترة الأخيرة أن برشام القمح هو أكثر الوسائل المنتشرة حاليا والتي يلجأ إليها الشباب للانتحار، فعند تناول هذا البرشام يكون الموت مُحقق لا محالة، فهو برشام قاتل يطلق عليه “القاتل السريع” وبالتالي فإنه لا يتيح أي فرصة لنجاح الإسعافات التي من الممكن أن يقوم بها الأطباء لمن قام بتناول هذا البرشام.

ومع إدراك مدى خطورة هذا البرشام وجب علينا تنبيهكم لاتخاذ المزيد من الاحتياطات الضرورية التي لا تدفع الشباب إلى اللجوء إليه، ووضعه بعيدا عن متناول الأطفال، حتى لا يتناوله الأطفال عن طريق الخطأ كما حدث في بعض الحالات خلال الفترة الأخيرة في البلاد.

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