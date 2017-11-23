“الصحة” تدرج 5,5 مليون جرعة تطعيم لتلاميذ المدارس ضد “الالتهاب السحائي”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلت بها وزارة الصحة والسكان عن توفير أكثر من خمسة مليون وخمسمائة آلف جرعة سنوية من طعم “الالتهاب السحائي الثنائي” ليتم تطعيم تلاميذ المدارس به.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور “خالد مجاهد” أن بالإضافة إلى توفير طعوم تقدر 5,5 مليون جرعة تطعيم تلاميذ المدارس ضد وباء “الالتهاب السحائي الثنائي” فإنه سيتم توفير سبعمائة ألف جرعة أخرى سنويا من الطعم “السحائي الرباعي” ليتم تطعيم جميع المسافرين إلى الأماكن الموبوءة بالمرض بالإضافة على تطعيم المسافرين للعمرة والحج.

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وصرح الدكتور “خالد مجاهد” أن عدد حالات الإصابة بالمرض في جمهورية مصر العربية سنوياً حيث تبلغ حوالي عشرة حالات فقط، بمعدل إصابة 0,02 لكل مائة ألف نسمة، لافتاً إلى أنه لم تتعرض جمهورية مصر العربية لأي تفشيات وبائية لمرض الالتهاب السحائي منذ عام 1982، وذلك بفضل سياسة “وزارة الصحة والسكان” في مكافحة المرض.

وأوضح “خالد مجاهد” إلى أنه تم إدراج تطعيم ضد “ميكروب الأنفلونزا البكتيرية”، وهي أحد مسببات مرض الالتهاب السحائي، وخصوصاً عند الأطفال أقل من 5 سنوات لتكون ضمن “التطعيمات الإجبارية للأطفال في سن شهرين إلى سن 4 و6 شهور وذلك خلال شهر فبراير عام 2014.

وأوضحت “وزارة الصحة والسكان” أن حالة “الطفل المشتبه في إصابته بمرض الالتهاب السحائي” والذي توفى في الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري 2017 في محافظة المنيا، ثبت أن الطفل الذي توفى كان يعاني من “عدوى صديدية متكررة مزمنة في الأذن الوسطى” والتي أدت إلى حدوث “الالتهاب السحائي الوبائي” التي وقعت في “محافظة المنيا” أو في أي محافظة أخرى من محافظة جمهورية مصر العربية خلال العام الجاري 2017.

والجدير بالذكر أن “وزارة الصحة والسكان” قد قامت برصد “مرض الالتهاب السحائي” عن طرق الترصد الروتيني للمرض من خلال المتابعات اليومية من خلال البلاغات الواردة حيث تقوم مواقع متخصصة في وزارة الصحة والسكان بالإبلاغ بجميع المنشآت والمستشفيات الصحية على مستوى جمهورية مصر العربية، ليتم بلاغ غرفة الطوارئ الوقائية بوزارة الصحة والسكان فور الاشتباه في أي حالة.

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