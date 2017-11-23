“القابضة للكهرباء” تعلن ديون الجهات الحكومية المستحقة 23,6 مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي كشف عنها رئيس الشركة القابضة للكهرباء المهندس “جابر الدسوقي” حيث أعلن أن حجم الديون المستحقة على “قطاع الكهرباء” من قبل الحكومة المصرية وجهات القطاع العام، وكذلك الجهات الحكومية، وجهات الأعمال ومياه الشرب والصرف الصحي تصل حوالي 23,6 مليار جنيه مصر في الثلاثين من شهر يونيو الماضي لعام 2017.

وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال التقرير حول الإجراءات التي يتخذها القطاع الكهربائي لتحقيق إنجازاته عن العام المالي الماضي 2016/ 2017، ليتم عرض هذه النتائج أمام الجمعية العامة العادية وغير العادية “للشركة القابضة لكهرباء مصر” حيث ترأس الاجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور “محمد شاكر”.

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وصرح المهندس “جابر الدسوقي” أنه نتيجة لعدم حصول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على كامل الدعم المستحق طرف من “وزارة المالية المصرية” بالإضافة عدم كفاية جميع الاعتمادات في “الموازنة العامة للدولة” من أجل أن تغطي استهلاك القطاع الحكومي من الكهرباء، مما أدى إلى ارتفاع العجز النقدي لهذا العام ليسجل حوالي 58,4 مليار جنيه مصري.

وهذا الأمر الذي أدى إلى عجز شركات الكهرباء عن تسديد الالتزامات التي كان من المقرر أن تستحقها الوزارات التالية “وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي” لترتفع مديونية شركات الكهرباء لهذه الوزارات إلى 113,5 مليار جنيه مصري في الثلاثين من شهر يونيو لعام 2017.

وصرح المهندس “جابر الدسوقي” أن حجم الديون التي يستحقها قطاع الكهرباء من القطاعات الحكومية وكذلك مؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الهيئات الاقتصادية بلغت حوالي 23,6 مليار حتى يوم الثلاثين من شهر يونيو الماضي لعام 2017.

وعدم قدرة الحكومة المصرية بسبب عجز موازنة الدولة عن دفع الديون المستحقة لقطاع الكهرباء والتي تقدر بحوالي 23,6 مليار جنيه مصري حتى الثلاثين من يونيو الماضي، أدى إلى عجز شركات الكهرباء من دفع مديونياتها إلى وزارة البترول والثروة المعدنية وبنك الاستثمار القومي وكذلك وزارة المالية لتسجل حوالي 113,5 مليار جنيه مصري حتى الثلاثين من شهر يونيو الماضي لعام 2017، حيث أن عجز وزارة المالية في الحصول على كامل الدعم وكذلك عدم كفاية الاعتمادات بموازنة الدولة للعمل على تغطية استهلاك المؤسسات والجهات الحكومية من الكهرباء.

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