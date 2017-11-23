إعدام 60 نخلة في الوادي الجديد بعد انتشار الإصابة بالإيدز

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أزمة رئيسية تواجهها محافظة الوادي الجديد بعد انتشار سوسة النخيل الحمراء المعروفة باسم “مرض الإيدز” الذي يؤثر على أشجار النخيل في عدة مناطق من المحافظة، وقد قام وكيل وزارة الزراعة في محافظة الوادي الجديد الدكتور مجدي مرسي بالتأكيد أن خلال حالة الطوارئ قد تم إجلاء جميع الأقسام الزراعية في المحافظة من اجل مواجهة خطر انتشار سوسة وخاصة في مناطق الشركة ومنيرة ونمرة 1 الذي يقع في مركز خرجة وبعض المناطق في قرية الداخلة، وجاء ذلك في تنفيذ حكم بالاعدام من اجل 60 شجرة نخيل.

وأوضح مجدي مرسي ​​أن سبب هذه الإصابة هو استخدام أصحاب المزارع “السائل” نخيل الجديد دون التقيد بالشروط التي وضعتها المحافظة في هذا الصدد، والأهم هو فحص “الطفيليات” قبل الدخول للخوف من إدخال الأمراض النباتية إلى أشجار النخيل، الذي حدث فعلا، وقد أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن العمل الرقابي يجري بالتعاون مع جميع القطاعات التي يمثلها رؤساء المراكز والقرى ومديرية الأمن والزراعة لمنع حركة أي نخل بين القرى ومدن المحافظة، ومنع الدخول أو الخروج.

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وقد قام محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط بعقد اجتماعات مع المعنيين لتسريع الحركة لمواجهة هذا التهديد الذي يهدد ثروة النخيل التي تمثل 2 مليون شجرة نخيل على مستوى المحافظة تمثل العمود الفقري للدخل من المزارعين في الوادي الجديد، وقد أكمل مرسي تصريحه مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعزيز القطاع الزراعي بعدد من محركات الرش بمبيدات الآفات والطلب من وزارة الزراعة توفير 1.5 مليون جنيه لشراء متطلبات العمل الرقابي بطريقة علمية باستخدام أجهزة الرش ومبيدات الآفات وغيرها لمواجهة انتشار الزاحف من سوسة النخيل.

وأصدر الحاكم توجيهات لتطوير مفهوم علمي وتقني لمراقبة انتشار البعوض والحد منها، وإبلاغ الفرع التنفيذي للمحافظة بالوضع الحقيقي للحشرة ومتابعة إزالة النفايات النباتية والتخلص منها، وإزالة النخيل، ووضع تصور لمتطلبات مراقبة مبيدات الآفات ومجموعات الرش، وأشار إلى الحاجة إلى التركيز على دور الإرشاد في تدريب المزارعين والمشرفين وأدلة على الامتحانات والكشف عن العدوى في وقت مبكر لمنع انتشار والقضاء عليها.

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