الحكومة تكشف عن حقيقة أشهر الشائعات في مصر

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بعد انتشار بعض الشائعات مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك التي تخص قرارات الحكومة المصرية قام مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع الوزارات المختلفة و المعنية باتخاذ القرارات في تلك المسائل التي روجت عنها الشائعات و ذلك بعد أن قام المركز بالرصد و حصر أكثر المواضيع المثيرة للتساؤل و الجدل بين الجمهور خصوصا في الفترة بين منتصف نوفمبر الحالي وحتى يومنا هذا، و من أبرز المواضيع التي رد عليها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء هي قضية تخفيض حصص الخبز المدعم و لكن وزارة التموين نفت هذا الأمر قائلة أن عدد الأرغفة المدعمة يظل كما هو دون تغيير بعدد خمسة أرغفة لكل فرد يوميا لكي يظل حصة المواطن شهريا 150 رغيف، فإن الخبر المنتشر عن تقليل حصة الدقيق المدعم لكل المخابز ما هو إلا شائعة لا صحة لها بحسب كلام وزارة التموين فإن رغيف الخبز خط أحمر و سعره لا يزال خمسة قروش.

أما فيما يخص شائعة البنزين المغشوش في محطات الوقود فقد قالت الهيئة المصرية العامة للبترول عن هذا الأمر أنه لا صحة له و لا يوجد بنزين مغشوش ومخلوط في محطات البنزين فقد تم توجيه خبراء مختصين إلى تلك المحطات للكشف عن هذا الأمر وأخذ عينات من البنزين المقدم للجمهور وأكدت نتائج الاختبار أن الوقود ليس مغشوش او مخلوط فإن الهيئة تتابع الأمر بشكل دوري، أما فيما يخص الخبر المنتشر عن وجود حظر استيراد الفواكه والخضراوات المصرية بسبب عدم صلاحيتها وجودتها فقد تم نفيه من قبل وزارة الزراعة المصرية فقد قالت أن الخضراوات و الفواكه المزروعة على أرضنا ونقوم بتصديرها مطابقة للمعايير الدولية المتفق عليها و قد شهدت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاع في المعدل الخاص بها منذ بداية العام الحالي بنسبة 25% عن عام 2016.

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و بخصوص الخبر الخاص بالمستشفيات الحكومية و ما أثير عن خصخصتها فقد أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد هذا الأمر و لا صحة له أنه سيتم خصخصة المستشفيات بعد تطبيق القانون الخاص بالتأمين الصحي الجديد وأن هذا القانون الجديد سيتم تطبيقه بداية من العام القادم 2018 تدريجيا ليصل تطبيقه إلى كل محافظات مصر في عام 2023، و يجب أن يكون المواطن مشتركا في النظام لكي يستطيع الاستفادة من خدمات التأمين الصحي مؤكدة أن الاشتراك إلزامي وليس اختياري ويجب عليه للاستفادة أن يكون ملتزما بتسديد قيمة الاشتراك وسوف تتحمل الدولة تكاليف الاشتراك لغير القادرين.

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