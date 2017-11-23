“مدبولي” يصرح “شريف إسماعيل” كلفه قبل سفره للعلاج بألمانيا ببعض المهام

Advertisements

تابع موقع مصر 365 قرار تعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور “مصطفى مدبولي” بالقيام بأعمال رئيس الوزراء، حيث صدر قرار من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بتكليف “مصطفى مدبولي” ليقوم بأعمال رئيس الحكومة لحين عودة المهندس شريف إسماعيل من رحلته العلاجية في خارج جمهورية مصر العربية.

وصرح الدكتور “مصطفى مدبولي” القائم بأعمال رئيس الحكومة المصرية بعد أن غادر رئيس الحكومة المصري المهندس “شريف إسماعيل” في رحلة علاجية في ألمانيا، حيث كلف “المهندس شريف إسماعيل” الدكتور “مصطفى مدبولي” قبل سفره بعدد من المهام.

Advertisements

وأوضح الدكتور “مصطفى مدبولي” في أول تصريح له من مقر “مجلس الوزراء المصري” أنه اجتمع مع “شريف إسماعيل” قبل أن يسافر في رحلته العلاجية في ألمانيا، حيث اتفق معه على بعض التكليفات التي سيتولاها خلال فترة غيابه.

كما أوضح الدكتور “مصطفى مدبولي” أنه أجرى مقابلة بين وبين المهندس “شريف إسماعيل” قبل سفره مباشرة إلى ألمانيا حيث اتفق معه على بعض من الأمور التي سيتولاها خلال توليه إدارة أعمال رئيس الوزراء خلال فترة غياب المهندس شريف إسماعيل في ألمانيا لتلقي العلاج بالخارج.

وصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي قرار رئاسي بتكليف الدكتور “مصطفى مدبولي” للقيام مقام رئيس الحكومة خلال فترة سفر رئيس مجلس الوزراء المهندس” شريف إسماعيل” إلى ألمانيا لتلقي فترة علاج في خارج الدولة المصرية.

وقبيل سفر المهندس شريف إسماعيل عقد اجتماع ولقاءات مع الدكتور “مصطفى مدبولي” حيث كلفه بالعديد من المهام، وتم الاطلاع على جميع المقررات الحكومية التي من المقرر أن يتولى هو الإشراف عليها أثناء فترة علاجه خارج العاصمة المصرية.

والجدير بالذكر أن العديد من الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناولت في الفترة الأخيرة مرض المهندس شريف إسماعيل، وانتشر العديد من الجدل حول هذا موضوع صحة المهندس شريف إسماعيل حول إصابته بمرض خطير إلى أن تم الانتهاء والتصريحات في هذا الصدد.

وتم في الوقت الحالي تكلف الدكتور “مصطفى مدبولي” بالقيام بأعمال رئيس الحكومة حيث أن المهندس “شريف إسماعيل” سيذهب في رحلة علاجية خارج مصر وبالتحديد في ألمانيا لتلقيه رحلة علاجية هناك.

أقرا المزيد الدكتور مصطفى مدبولي يتولى منصب رئيس الوزراء لحين عودته