تعرف علي الشروط الأزمة للتدريب في قطاع الهيئة العامة للرقابة

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قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالإعلان عن الحاجة المتدربين في المجالات المالية بأنواعها المختلفة، وسوف تستمر فترة التدريب لمدة ثلاثة قابلة للتجديد، وسوف تقوم الهيئة العامة للرقابة باختيار افضل المدربين التي تتوفر فيهم الصفات المطلوبة والمتميزة وعلى الفور يتم التعاقد معهم، وذلك وفقا الترتيب النهائي لنتائج الامتحانات، وايضا طبقا للقوانين واللوائح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وسوف يتم التدريب علي التخصصات التالية:

اولا التدريب في مجال سوق المال: سوف يتم التدريب في هذا القسم علي التحليل المالي والرقابة علي التداول وفحص القوائم المالية.

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ثانيا التدريب في مجال الرقابة: وسوف يتطرق هذا القسم فحص الشركات التابعة للتأمين، وايضا فحص صناديق التأمين، والتدريب علي اكتواري.

ثالثا التدريب في مجال التمويل وتمويل المشاريع متناهية الصغر: من خلال التدريب علي الرقابة والتفتيش، وكيفية استخلاص التراخيص والمتابعة الدورية للشركات والجمعيات.

رابعا التدريب في مجال التمويل: من خلال النظر إلي التمويل العقاري، والتحصين والتدريب علي التأجير التمويلي.

خامسا التدريب علي مجالات التكنولوجيا ونظم المعلومات: وسوف يتم التدريب في هذا القسم علي الدعم الفني والصيانة، وتعلم أنظمة linux، وايضا البرمجة مثل الجافا ADF.

سادسا التدريب في مجال الشئون الماليه وشئون العاملين: واخيرا يتم التدريب علي شئون العاملين والشئون المالية.

وقامت الهيئة العامة للرقابة بتحديد الشروط اللازمة للتقدم علي التدريب:

ان يكون المتقدم مصري الحنسية. أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى ومقيم بها وذلك يتم تحديده من العنوان الموجود في بطاقة الرقم القومي. أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات العملية وان يكون حديثي التخرج ألا يزيد سن المتقدم عن 27 سنة في 31 ديسمبر لعام 2017. أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل جامعي عالي لو علاقة بعمل الهيئة وأن يكون في التخصصات مثل ” المحاسبة، الاقتصاد، علوم حاسب، نظم معلومات، التمويل، التأمين، بكالوريوس هندسة، العلوم الاكتوارية” ويشترط أن يكون المتقدم حاصل علي تقدير عالي علي الاقل يكون تقدير جيد جدا في جميع التخصصات. الإجادة التامة للغة الإنجليزية من كتابة وتحدث وإجادة لغة الحاسب الالي وبالأخص برامج مايكروسوفت اوفيس.

ومزايا فترة التدريب تتضمن: مكافأة مالية شهرية لكل متدرب قدرها 1200، بالإضافة إلى توفير المواصلات للهيئة بالقرية الذكية، في نهاية التدريب يحصل كل المتدربين علي شهادة خبرة، بعد انتهاء فترة التدريب سيتم التعاقد مع أفضل المدربين.

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