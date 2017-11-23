“بني سويف” تعاني من خطر غرق المعديات المنتهية الصلاحية

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تابع موقع مصر 365 مشكلة تعاني منها محافظة بني سويف حيث أن جميع المعديات الواقعة على النيل بمحافظة بني سويف تعد منتهية الصلاحية، حيث يقوم مجموعة من صغار رجال الأعمال القاطنين في محافظة بني سويف باستقطاب هذه المعديات من صعيد مصر ومن محافظة القاهرة ليتم إعادة صيانتها وترميمها لتعمل من جديد بعد عمل العديد من الديكورات الخارجية فقط دون النظر إلى الفنيات الداخلية للمعدية.

ويوجد بمحافظة بني سويف معدية على “مدينة الفشن” ومعدية أخرى في “مدينة ببا” ومعدية ثالثة في قرية اشمنت” ومعدية رابعة في “مدينة ناصر” بخلاف المعديات الأخرى المتواجدة على نهر النيل في جميع أنحاء المحافظة.

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وتتعدد حوادث غرق المعديات في مياه النيل بمحافظة “بني سويف” والتي حدث أخرها في حادث سقوط مركب يحمل على متنه خمسة وسبعين مواطن، وخمسة عشر جوال من الدقيق بالقرب من “قرية الفقاعي” التابعة إلى مركز ببا بمحافظة بني سويف، وتم إنقاذ جميع الركاب من الغرق.

كما شهدت محافظة بني سويف حادث سقوط أتوبيس من أعلى معدية من قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر والذي كان يقل أكثر من ثلاثين مواطن يقطنون في “قرية بني حدير” بمركز الواسطى، وأدى هذا الحادث إلى مصرع تسعة عشر مواطن غرقاً.

وفي محافظة بني سويف يوجد خمس معديات رئيسية في المراكز التي تقع على “نهر النيل” وهي معدية “كفر منصور، وزهرة الشرق ببا، ومعدية الشراهنة، ومعدية بني عقبة، ومعدية الحيبة بمركز الفشن، ومعدية أشمنت” حيث يقوم الأهالي باستئجار هذه المعديات من “الوحدات المحلية” عن طريق مزاد علني يحصلون من خلاله على تراخيص من قبل “هيئة الملاحة النهرية بالقاهرة”.

وأوضح أحد من المسؤولين في الوحدات المحلية أن مهمته الوحدة المحلية تقتصر على إخطار “المسطحات المائية” بسريان “تراخيص المعديات” أو انتهائها فقط بسبب وجود تراخيص بالوحدات المحلية تخص هذه القوارب الصغيرة والمعديات التي تقوم بنقل الركاب على ضفتي “ترعة الإبراهيمية”، وهناك بعض من المعديات والقوارب ليست تابعة إلى الوحدات المحلية بل يقوم مجموعة من القطانين بمحافظة بني سويف والصيادين من اقتنائها وتأجيرها للركاب.

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