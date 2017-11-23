الأرصاد الجوية تحذر من سقوط الأمطار في الأيام القادمة وانخفاض كبير في درجات الحرارة

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خرجت بعض التصريحات من قبل خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، فيما يخص أخبار الطقس المتوقعة في الفترة القادمة حيث ورد أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة على البلاد سوف تواصل انخفاضها التدريجي بشكل مستمر يوم غدا الجمعة، جاء في تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى درجة الحرارة المتوقعة على محافظة القاهرة قد ورد أن العظمى منها سوف تسجل 20 درجة، أما فيما يخص السواحل الشمالية من البلاد بالإضافة إلى الوجه البحري ومحافظة القاهرة سوف يسود خلال هذه الفترة طقس معتدل عليهم.

وأنه سوف يمتد حتى شمال الصعيد، كما يتوقع الخبراء أن يصبح الطقس مائل للدفء على كلاً من جنوب الصعيد وذلك سوف يكون خلال فترات النهار، على أن تنكسر الموجة المعتدلة ويصبح الطقس مائل للبرودة في أول ساعات الليل، أما في آخره يتوقع أن يصبح الطقس بارد على أغلب الأنحاء.

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من جهة أخرى، حذر خبراء الأرصاد الجوية في تصريحاته من تدهور الرؤية الأفقية وذلك على أغلب الطرق السريعة وخاصة في الساعات الأولى خلال الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية كما أشار الخبراء إلى بعض المناطق المتفرقة من شمال البلاد ايضًا حيث تظهر الرؤية الضبابية خلال هذه الفترة بسبب الشبورة الكثيفة، شدد خبراء الأرصاد في تصريحاته كلاً من السائقين وقائدي المركبات من ضرورة الالتزام بشكل عام بالتعليمات المقدمة من قبل المرور وخاصة في السرعات المقررة في مختلف الطرق، وعن السبب في ذلك ورد هو تجنب وقوع الحوادث وزيادتها بسبب سوء الأحوال الجوية.

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أعلن الخبراء أنه سوف يظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى المتوسطة منها والمتوسطة على أغلب السواحل الشمالية منها، وبالنسبة إلى حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية معتدلة، كما جاء أنه سوف تنشط حركتها خلال اليوم على كلاً من سواحل البحر الأحمر، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

وقد جاء في تصريحات الدكتور أحمد عبد العال، أنه يتوقع أن تشهد العديد من المحافظات سقوط الأمطار، وتحديدًا خلال يومي السبت والأحد، وسوف تزداد كثافتها على محافظات الوجه البحري وأنها سوف تصل إلى محافظة القاهرة في يوم الأحد القادم.