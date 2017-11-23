مجلس الوزراء يعلق على أنباء انتشار مرض الجدري وانخفاض حصة الخبز المدعم

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بعد إثارة شائعة تقليل حصة الدقيق المدعم للمخابز وبذلك تقليل حصة الفرد الواحد من عدد الأرغفة المدعمة في اليوم التي تقدم للمواطن على بطاقات التموين في جميع أنحاء الجمهورية خرج علينا مركز معلومات مجلس الوزراء بعد تواصله مع وزير التموين والتجارة الداخلية مؤكدا أنه لا صحة لانتشار هذا الأمر جملة وتفصيلا، وأن عدد نصيب الفرد من الأرغفة ثابت بحصة خمسة أرغفة للفرد في اليوم الواحد وسيظل العمل وفقا لمنظومة الخبز الجديدة مستمرا مع سهولة حصول الفرد على نصيبه من الخبز يوميا بشكل سهل وميسر في أي وقت من اليوم، وقد أكدت وزارة التموين سعيها لمراقبة المخابز بشكل دوري فهي تطلق الحملات الرقابية دوما للتأكد من سهولة سريان عملية الحصول على الخبز للمواطنين المصريين بنفس الأسعار المقررة لذلك.

يذكر أن تلك ليست الشائعة الوحيدة التي نفاها مركز معلومات مجلس الوزراء المصري بل إن إشاعة انتشار مرض الجدري بين طلاب المدارس الابتدائية قد أخذت نصيبها أيضا من نفي المركز لها، فقد قامت وزارة التربية والتعليم مؤخرا بنفي خبر إلغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام في المراحل الابتدائية الثلاث الأولى بسبب انتشار عدوى مرض الجدري مؤكدة عدم صحة انتشار العدوى الخاصة بهذا المرض في عدة محافظات كما قيل، صحيح أنه تم رصد بعض الحالات في محافظة الدقهلية مؤخرا و ذلك منذ حوالي شهر إلا أنه قد تم التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة، يذكر أن آخر حالة تم رصدها من قبل الوزارة كانت مدرجة بمدرسة ابتدائية في محافظة الدقهلية تدعى أبو السعود قصر الكردي وقد اقترب شفاؤها من هذه العدوى.

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وأخيرا فإن آخر إشاعة قد تم نفيها هي تلك الخاصة بفرض رسوم إضافية على ماكينة ال ATM التابعة للبنك الخاص بكل عميل في حالة الاستعلام عن الرصيد أو السحب من خلالها، فقد أكد البنك المركزي أنه لا صحة لهذه الإشاعة ولا يوجد فرض أي رسوم في حالة أن هذا البنك يتبع له العميل أما في حالة السحب والإستعلام عن الأرصدة باستخدام ماكينات ATM لبنك ما لا يتبع له العميل فإنه بالطبع توجد رسوم مفروضة على تلك العملية وتختلف قيمة الرسوم حينها باختلاف البنوك وهو أمر بلا شك معروف لدى جميع العملاء ومعمول به منذ زمن.

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