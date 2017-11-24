أخبار الطقس اليوم الجمعة 24/11/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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ورد في البيان الرسمي الصادر من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع ان يسود خلال ساعات النهار يوم غداً الجمعة ، على أغلب الأنحاء من البلاد طقس مائل للدفء وذلك بالنسبة إلى ساعات النهار، وسوف تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس مائل للبرودة فى أول ساعات الليل، كما أكد الخبراء على أنه سوف تشهد البلاد طقس بارد في آخر ساعات الليل.

أعلن خبراء الأرصاد الجوية أنه سوف يشهد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم انخفاض في مستوى الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية كما ورد أنه سوف تقل على أغلب المناطق من شمال البلاد وأنها سوف تمتد حتى تصل إلى شمال الصعيد.

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كما جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه سوف تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة وذلك على أغلب المناطق التابعة إلى السواحل الشمالية، أما فيما يتعلق بحركة الرياح فقد جاء أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع الخبراء أن تنشط حركتها على البحر الأحمر مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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أما فيما يخص حالة البحر الأبيض المتوسط فقد أعلن الخبراء أنها سوف تكون خفيفة ثم تتغير وتصبح معتدلة وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيها اليوم ما بين متر إلى متر ونصف، أما عن حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، من جهة أخرى، قد أعلن الخبراء أن حالة البحر الأحمر سوف تشهد اعتدال ثم تكون مضطربة كما أكدوا على أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف.

جاء في تصريحات الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة خلال اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:

الإسكندرية 15 21

بلطيم 13 21

القاهرة 15 20

وسط الدلتا 14 20

مطروح 13 20

بورسعيد 15 21

دمياط 15 21

العريش 13 21

السلوم 09 20

سيوة 08 21

رفح 13 20

الإسماعيلية 11 21.