وزير الكهرباء يؤكد على تغيير العدادات من مسبوقة الدفع إلى شريحة ذكية

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تحدثت وكيل أول وزارة الكهرباء صباح مشالي عن التطوير الخاص الأداء والاتصال السياسي، وأنه سوف يتم توقيع الكثير من العقود والاتفاقات النهائية مع شركة شعاع وهذا ليتم أخذ قراءة العدادات في الكثير من الأنحاء المتعددة، وأيضاً وجود تحويل جميع العدادات التي توجد في جميع المنازل من عدادات مسبوقة الدفع إلى عدادات مواكبة التطور التكنولوجي، ويتم البحث وراء تقديم الكثير من العادات المنتشرة في جميع المنازل والمكاتب والمستشفيات وتم تقديم فيها العديد من العدادات التي تساهم في التطور التكنولوجي، وتقوم الحكومة دائماً بتقديم العدادات الخاصة بالشريحة الذكية.

وتم التأكيد من خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء دي إم سي، على أنه سوف يتم توقيع العديد من الاتفاقات النهائية مع شركة شعاع لأخذ قراءات العدادات، وأنه يتم البحث دائماً وراء تقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين من خلال تقديمهم للكروت الذكية داخل العدادات، وأن هذا يعتبر من التطورات التكنولوجية التي يريدها جميع المواطنين ووزارة الكهرباء والحكومة المصرية بأكملها، وهذا يسهل كثيراً على جميع المواطنين ووزارة الكهرباء قراءة العداد ويكون هذا إلكترونياً فيصبح ذلك أكثر سهولة ويسر عليهم.

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يذكر أنه أيضاً مشالي أكد على أنه سوف يتم إجراء البدء في العديد من التدريبات الخاصة لجميع الكشافين الجدد، وذلك لأنها من التجارب المبدئية التي توجد في شمال وجنوب القاهرة ويتم البحث وراء تقديم تلك العدادات بداخلها الكروت الذكية، وسوف يتم تقديمها أبتداءً من الأسبوع بعد القادم، وأيضاً يتم نقل جميع الكشافين في القطاعات الكهربائية التسعة وهذا من خلال إدارة التحصيل وبسبب قلة المحصلين على مستوى جميع المحافظات المصرية، ويتم توفير العدادات لجميع المنازل وللمواطنين بأستمرار وتطبيق هذه التجربة التكنولوجية الرائعة في العديد من الأماكن المختلفة.

الجدير بالذكر أيضاً أنه يتم مواكبة التطور التكنولوجي من خلال تقديم النظام الخاص بالعدادات التي تعمل بالكروت الذكية، وإلغاء العدادات التي تعمل بالنظام المدفوع مقدماً ويعتبر هذا من أهم الأشياء التي يساهم ويساعد في تطوير النظام الخاص بالكهرباء، وتم إضافة أن وزارة الكهرباء تحرص دائماً على تقديم كل ما هو جديد ومتميز في مجال الكهرباء وهذا ما يريده دائماً جميع المواطنين المصريين.