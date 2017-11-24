“نجيب ساويرس” يثير الجدل والحسد بين طلاب وخريجين شباب مصر بسبب تغريدته

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في موقف ربما لم يكن الأول من نوعه بالنسبة إلى رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، قام شاب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بكتابة تغريدة موجهة إلى رجل الأعمال مطالبًا إياه بدعمه حتى يستطيع استذكار دروسه والنجاح في كليته حتى يتمكن من الحصول على هدف يسعى وراءه في حياته ليفاجئها رجل الأعمال بمفاجئة إثارة سعادة و اندهاش الكثيرين وربما الحقد على هذا الطالب من البعض ايضًا.

ورد أن طلب شخص يدعى “أحمد توفيق”، ويدرس في كلية التجارة حاليا، من نجيب ساويرس عبر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر تويتر أن يقوم بدعمه معنويا في هذه الفترة حتى يستطيع أن يذاكر بجد وأن يجتاز الامتحانات المقررة عليه ويحصل على شهادته، حيث جاء في نصر تغريدة قائلا: “فرحني وقللي تشغلني عندك بعد ما أتخرج من كلية تجارة”، واكمل قائلاً: “علشان يكون الواحد ليه نفس يذاكر وطموح عايز أحققه”.

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المفاجئ في هذا الأمر هو رد رجل الأعمال السريع على هذا الطالب حيث رد عليه بتغريدة قائلا: “لو طلعت من العشرة الأوائل وعد هشغلك”، يصدم المتابعين تعليق ساويرس ووعده للشاب وتعليقات عليهم التعليقات من قبل المتابعين الذين طالبوا أن يقوم رجل الأعمال بتوظيفهم سواء الطلاب أو الخريجين من مختلف الجامعات المصرية وغيرها.

علق حساب من شخص يدعي “محمد أحمد” على هذه التغريدة قائلا: “طب ما أنا مهندس كهرباء مينفعش تشغلني عندك وتكسب فيا ثواب”، بينما جاء تعليق من شخص آخر: “أنا برضه في تجارة ينفع أشتغل معاه؟”، بينما أكمل ممازحًا في تغريدته: “بس بلاش الـ10 الأوائل نزود صفر ويبقوا 100”.

من جهة أخرى، شارك حساب لشخص يدعى “أحمد يسري” في هذه التعليقات قائلا: “يابن المحظوظة”، كنا قام شخص بالكشف عن رأيه الصريح في ساويرس حيث غرد قائلاً: “يا أخي من فترة كنت بسمع عنك”، وأكمل تعليقه: “بس بعد كذا موقف كده بدأت أحترمك عن اقتناع”.

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