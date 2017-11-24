“مرور القاهرة” يتابع حركة السيولة المرورية واصلاحات ب”كوبري السيدة عائشة”

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تابع موقع مصر 365 حالة السيولة المرورية وانتظام المرور الذي شهدته معظم ميادين وشوارع محافظة القاهرة، حيث تم إدراج عدد كبير من رجال المرور لنشر مزيد من الخدمات المرورية والعمل على إزالة إلى معوقات تعوق حركة السيولة المرورية في جميع ميادين وشوارع محافظة القاهرة.

كما انتظمت حركة المرور في المناطق التي كانت تشهد العديد من الزحام من أهمها أعلى ميدان لبنان، وكذلك محور السادس والعشرين من يوليو والمناطق المقابلة من مناطق أكتوبر، وكذلك كوبري 15 مايو، وأعلى كوبري أكتوبر، وكذلك مناطق عديدة في وسط البلد.

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في الوقت الراهن تقوم “الإدارة العامة لمرور القاهرة” بالعديد من الإصلاحات أسفل كوبري السيدة عائشة، وتعمل “الإدارة العامة لمرور القاهرة” على إدراج المزيد من عناصر المرور للعمل على تسهيل وتيسير حركة المرور أسفل كوبري السيدة عائشة بالتزامن مع حركة الإصلاحات التي تتم أسفل الكوبري.

والجدير بالذكر أن “الإدارة العامة للمرور” تعمل بمزيد من الحزم والضبط على انضباط حركة المرور في جميع أنحاء الجمهورية مع إدراج المزيد من العناصر المرورية في جميع المناطق والعمل على إزالة أي معوقات تعوق حركة المرور.

ويقوم أيضا قانون المرور الجديد بالمساعدة في حل حالة عدم الانضباط والاستهتار أثناء قيادة المركبات مما يعرض أمن وأرواح المواطنين للخطر، حيث نص قانون المرور الجديد على عقوبات رادعة وحازمة في جميع المخالفات وخصوصاً في مخالفتي السير عكس الاتجاه، وكذلك القيادة مع عدم وجود فرامل.

ونص أيضا قانون المرور الجديد على أن يتم منح قائد المركبة خمسين نقطة مرورية تخصم من رصيده مع كل مخالفة وعلى حسب طبيعة المخالفة والعقوبة التي نصت عليها المخالفة، لتصل في بعض الأحيان العقاب بإيقاف الرخصة.

كما نص “قانون المرور الجديد” على العديد من الغرامات والعقوبات الرادعة لقائدي المركبات، وناشدت وزارة الداخلية المصرية جميع قائدي السيارات بالالتزام بقانون المرور الجديد و اتباع جميع التعليمات والنصائح لتجنب هذه العقوبات والغرامات.

حيث أن قانون المرور الجديد نص على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مع الغرامة المالية التي لن تقل عن مائة ولا تزيد عن خمسمائة جنيه مصري، أو يتم تطبيق أي من العقوبتين منفردة أو كلاهما.

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