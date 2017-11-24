“الإفتاء المصرية” توضح الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح

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تابع موقع مصر 365 إجابة دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها وهو “ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟” وأجاب على هذا السؤال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ “أحمد ممدوح” حيث صرح أن لا فرق بين صلاة الفجر وبين صلاة الصبح.

وأكد الشيخ “أحمد ممدوح” أن صلاة الفجر هي صلاة الصبح وصلاة الصبح هي صلاة الفجر، والتسمية جاء باعتبار نسبة الوقت فوقت الفجر الصلاة التي تقع فيه تسمى صلاة الفجر نسبه إليه، وهذا الوقت ورد في الأحاديث الشريفة أن الصلاة التي تقع فيه تسمى صلاة الصبح، ولا فرق بينهما.

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أوضح الشيخ “أحمد ممدوح” أن صلاة الفجر وصلاة الصبح هما صلاة واحدة، حيث أن صلاة الفجر هي صلاة الصبح ولا فرق بينهما، والفرق هو الوقت الذي تؤدي فيه الصلاة إذا وقعت في وقت الفجر تسمى صلاة الفجر نسبة إلى وقت الفجر، وأن تمت في وقت الصبح فهي صلاة الصبح.

والجدير بالذكر أن صلاة الفجر وصلاة الصبح لا فرق بينهما حيث أن كلاهما ركعتان مفروضتين، يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ولها سنة قبليّة تسمي هذه السنة هي سنة الصبح أو سنة الفجر وتكون ركعتين أيضا.

وورد في السنة النبوية عن صلاة الصبح وصلاة الفجر على هذه “الفريضة الشريفة” ما وراه مسلم عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ، يَا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ “مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ”.

وروي أيضا في البخاري ومسلم الحديث التالي “عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ”، ليكون الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر هو الوقت الذي تؤدي فيه الصلاة.

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