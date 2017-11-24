“تامر الرفاعي” يعلن عن مقتل عنصرين تكفيريين في وسط سيناء صباح الجمعة

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تابع موقع مصر 365 تمكن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من قتل اثنين من العناصر الإرهابية التكفيرية بعد أن قامت “قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني” من تدمير ست دراجات نارية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الأوكار الإرهابية التكفيرية التي تحتوي على كمية كبير من المواد التي يتم استخدامها في صناعة المتفجرات اليدوية والعبوات الناسفة في منطقة وسط سيناء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد “تامر الرفاعي” في بيان له صادر اليوم الموافق الجمعة الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط عربة فئة ربع نقل على أحد المعابر الحدودية محملة بكمية ضخمة من المواد المخدرة.

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وتواصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها الأمنية من أجل القضاء على العناصر الإرهابية والتكفيرية والإجرامية في منطقة وسط سيناء، ويأتي ذلك في إطار استمرار ” القوات المسلحة” في مكافحة العناصر الإرهابية المتطرفة.

وقامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من قتل مسلحان إرهابين في خلال مداهمة قامت بها “قوات الجيش الثالث” على بؤر إرهابية في منطقة وسط سيناء في صباح اليوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017.

وأعلن العقيد “تامر الرفاعي” في بيان صادر عنه اليوم حيث صرح قائلاً “استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية، تمكنت قوات إنفاذ القانون من القضاء على فردين تكفيرين وتدمير ستة دراجات نارية”، وأشار قائلاً “دمرت عدد من الأوكار التي كانت تحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستخدم في صنع العبوات الناسفة، بالإضافة إلى ضبط عربة محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة”.

والجدير بالذكر أن القوات المسلحة تخوض حرب ضد العناصر الإرهابية التكفيرية المتطرفة في محافظة سيناء وفي وسط سيناء من أجل القضاء على هذه العناصر الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة أمن وسلامة الوطن، وتأتي جهود القوات المسلحة في إطار حفظها على أمن وسلامة الوطن والمواطنين في جمهورية مصر العربية.

وتمكنت القوات المسلحة من القضاء على العديد من العناصر الإرهابية المتطرفة في جزيرة سيناء، ومن أخطرها تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي ينتمي إلى “داعش” الإرهابية المتطرفة.

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