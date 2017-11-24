أخبار مصر اليوم الجمعة 24/11/2017.. أخر وأهم ما ورد بالصحف المصرية

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تستمر الاحداث اليومية داخل جمهورية مصر العربية، حيث تتنوع الأحداث في كافة المحافظات المصرية بوجه عام ما بين رياضية واقتصادية واجتماعية وغيرها من الأحداث الهامة والدورية، وعلى هذا نستعرض لكم من خلال موقعنا دائما موقع “مصر 365” أخر وأهم ما ورد بالصحف المصرية.

أخبار مصر اليوم الجمعة 24/11/2017: “تامر الرفاعي” يعلن عن مقتل عنصرين تكفيريين في وسط سيناء صباح الجمعة

ورد أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني قد تمكنت من قتل عدد من العناصر الإرهابية التكفيرية صباح اليوم في محافظة سيناء بالإضافة إلى تدمير ست دراجات نارية وعدد من الأوكار الإرهابية التكفيرية التي كان يختبئ فيها العناصر الإرهابية، ولمعرفة باقي تفاصيل هجمة اليوم يرجى زيارة الرابط الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الجمعة 24/11/2017: تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي والداخلية في الدوري المصري

جاء أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد كشف عن حكم المباراة المنتظر أن يقوم بتحكيم لقائه القادم أمام فريق الداخلية في مساء اليوم الجمعة والذي تقرر أن يقام على أرضية ملعب القاهرة في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مباريات الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الجمعة 24/11/2017: “مدبولي” يعلن موافقة مجلس الوزراء على طرح الأراضي بمشروع “بيت الوطن”

ورد أن السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قد كشف عن موافقة مجلس الوزراء المصري مؤخرًا لكي يتم طرح الأراضي السكنية الجديدة والمقررة للمواطنين ضمن مشروع “بيت الوطن” والتي قد سبق وأن أعلن أنها للمصريين في الخارج، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الجمعة 24/11/2017: سعر الذهب اليوم الجمعة 24/11/2017 في محلات الصاغة

حالة جديدة من الاستقرار والثبات غلبت سعر الذهب اليوم داخل محلات الصاغة بعد حالة من التخبط التي قد جاءت في الآونة الأخيرة وسط توقعات بارتفاع الأسعار بشكل صادم في الفترة القادمة، ولمعرفة كافة التفاصيل والأسعار لكافة الأعيرة يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.