تعرف علي أسباب عدم إرتفاع سعر المعسل

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أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان “محمد عثمان”، أنه قد أجرى إتصالاًمع وزارة المالية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حتى يتم الإتفاق علي الأسعار الجديدة، وذلك بعد أن تأخر الجريدة الرسمية في نشر الأسعار للزيادة الجديدة.

وأكمل حديثه قائلا: أن الشركة أعلنت علي الأسعار الجديدة، بعد أن قام بعض التجار باستغلال خبر تطبيق قانون القيمة المضافة، والذي كان ينص علي زيادة في قيمة الضريبة علي السجائر، مشيراً علي أن التجار قاموا بوضع زيادة علي السجائر تصل إلى 18 جنيه بدلا من كونها مقررة 15 جنيه فقط، ونحن لا نقبل بترك المستهلكين ضحية لهؤلاء التجار.

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أما عن زيادة السجائر الأجنبية فقد أكد “هارون” علي أن الشركات الأجنبية في إنتظار قرار بإرتفاع الأسعار والتي تنشره الجريدة الرسمية، ثم بعد هذا القرار ستقوم الشركات الأجنبية بالإعلان عن الأسعار الجديدة حسب كل نوع و تكلفته الإنتاجية التي يتكلفها.

ثم أضاف قائلا: أن أسعار المعسل ثابتة ولا مساس بها ولم تأتي في قانون القيمة المضافة، لسبب لأن مصر تستورد كثر من مكوناته من الخارج، كما وضح لنا أن القيمة التي زادت علي نوع سجائر “فايسروي” حوالي جنيه واحد، وأنه لا زيادة في أسعار السجائر الأخرى مثل “روثمان، دون هيل مؤكدا أن الشركة المنتجة لم تحسم قرار زيادة أسعار السجائر حتى الآن.

وقد تم رفع سعر سجائر كليوباترا كينج سايز من 10.5 إلى 11.5 لتزيد جنيها واحدا عن سعرها، وأيضا زيادة سعر سجائر كليوباترا كوين”ورقية” من 12 جنيه إلي 12.5 لتزيد 50 قرشا فقط في العبوة الواحدة التي تحتوي على 20 سيجارة، كما رفع سعر سجائر الجولدن والليمون من 12 جنيها إلى 15 جنيه بزيادة وصلت إلي 3 جنيهات في العبوة الواحدة.

أما النصيب الأكبر في ارتفاع الأسعار فكان سجائر”كليوباترا سوبر” والتي كان يصل ثمن العبوة الواحدة إلي 12.75 ل تزيد حتى تصل إلى 15 جنيها بزيادة وصلت إلى 225 قرشا في العبوة الواحدة، وقد بلغت نسبة زيادة ارتفاع الأسعار للشرقية للدخان إلى 70% مقابل 30% فقط للشركات الأجنبية.

وقد ينتج عن هذا الارتفاع في أسعار السجائر تمويل بعض المشاريع مثل التعليم والصحة كما أقر مجلس النواب حين تقديم طلبهم برفع القيمة المضافة علي السجائر والمعسل.

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